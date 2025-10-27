Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

Γιατί είναι τόσο αντιφατικές οι σχέσεις των ανθρώπων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.25 , 13:05 Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
27.10.25 , 13:04 Προβλήματα στατικότητας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο «Μοναστηράκι»
27.10.25 , 12:55 Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»
27.10.25 , 12:11 Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου!
27.10.25 , 12:10 Απέκλεισαν μαθητή με αυτισμό από τη σημαία της 28ης Οκτωβρίου
27.10.25 , 12:08 Κατερίνα Διδασκάλου: Με την κόρη της σε παρουσίαση συλλογής κοσμημάτων
27.10.25 , 11:44 Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα
27.10.25 , 11:43 Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
27.10.25 , 11:30 Σπυροπούλου - Σταθοκωστόπουλος: Βραδινή έξοδος με matching σύνολα
27.10.25 , 11:24 Χανιά: Για ένα χαστούκι έφτασε στο φονικό ο 23χρονος - «Θα παραδοθεί»
27.10.25 , 11:09 Συνταγές για λαχταριστά γλυκά με σοκολάτα
27.10.25 , 10:55 Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
27.10.25 , 10:52 Ξανθή Τζερεφού: «Είχα πάρει κιλά με διατροφή για να αποκτήσω αυτοπεποίθηση»
27.10.25 , 10:45 Φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώθηκε το κτίριο
27.10.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»
Γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn
Χανιά: Για ένα χαστούκι έφτασε στο φονικό ο 23χρονος - «Θα παραδοθεί»
Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Ιωάννα Τούνη: Στο πάρτι του νέου της συντρόφου για τη γιορτή του
Φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώθηκε το κτίριο
Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει μπαμπάς- Ο τρόπος που το ανακοίνωσε!
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Όμορφες Σκέψεις Με Την Ήρα Κατσούδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H νέα stand up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα είναι ταυτόχρονα η πιο ώριμη και η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως δηλώνει η ίδια περήφανα. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο στο θέατρο Olvio (Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7).

Αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, για την ίδια, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άχαρη πραγματικότητα.

Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον

Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

Πού πάει το μυαλό όταν το αφήνεις να τρέξει; Από πότε χρονολογείται το slut-shaming; Τι κάνει το ψάρεμα να είναι το πιο συναρπαστικό hobby του κόσμου; Τι θα σκεφτούν για μας οι εξωγήινοι αν μας επισκεφτούν; Γιατί είναι τόσο αντιφατικές οι ανθρώπινες σχέσεις;

Αν και εσείς έχετε βαρεθεί να σκέφτεστε τα ίδια και τα ίδια, τότε είστε στο κατάλληλο μέρος. (Όχι ακόμα δηλαδή, θα είστε στο κατάλληλο μέρος όταν πάτε στην παράσταση.)

Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

Πληροφορίες παράστασης ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ «Όμορφες Σκέψεις» Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Αθήνα Από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο.

Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

Προπώληση μέσω more.com

Γενική Είσοδος: 12 ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10 ευρώ (με υποχρεωτική την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας) Link ηλεκτρονικής προπώλησης: Όμορφες Σκέψεις της Ήρας Κατσούδα | Εισιτήρια online! | More.com

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
STAND UP COMEDY
 |
ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top