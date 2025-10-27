Nέα stand up comedy με την Ήρα Κατσούδα

H νέα stand up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα είναι ταυτόχρονα η πιο ώριμη και η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως δηλώνει η ίδια περήφανα. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο στο θέατρο Olvio (Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7).

Αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, για την ίδια, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άχαρη πραγματικότητα.

Πού πάει το μυαλό όταν το αφήνεις να τρέξει; Από πότε χρονολογείται το slut-shaming; Τι κάνει το ψάρεμα να είναι το πιο συναρπαστικό hobby του κόσμου; Τι θα σκεφτούν για μας οι εξωγήινοι αν μας επισκεφτούν; Γιατί είναι τόσο αντιφατικές οι ανθρώπινες σχέσεις;

Αν και εσείς έχετε βαρεθεί να σκέφτεστε τα ίδια και τα ίδια, τότε είστε στο κατάλληλο μέρος. (Όχι ακόμα δηλαδή, θα είστε στο κατάλληλο μέρος όταν πάτε στην παράσταση.)

Πληροφορίες παράστασης ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ «Όμορφες Σκέψεις» Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Αθήνα Από Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη μέχρι τον Ιανουάριο.

Προπώληση μέσω more.com

Γενική Είσοδος: 12 ευρώ

Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ: 10 ευρώ (με υποχρεωτική την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας) Link ηλεκτρονικής προπώλησης: Όμορφες Σκέψεις της Ήρας Κατσούδα | Εισιτήρια online! | More.com