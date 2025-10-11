Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον

Συνεχίζονται για 2ο χρόνο στο Θέατρο Άβατον, κάθε Δευτέρα στις 21:00, Οι Λέξεις των Άλλων, το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου Θηραίου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά, με πρωταγωνιστές τον Χρίστο Γεωργίου και τον Βλάση Πασιούδη, η παράσταση που για πολλούς αποτέλεσε την έκπληξη του τέλους της περσινής σεζόν.

Η παράσταση Οι Λέξεις των Άλλων για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον

Αθήνα, μια νύχτα του Αυγούστου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μια ξαφνική μπόρα εγκλωβίζει δύο άντρες σε ένα διαμέρισμα, γύρω από το τραπέζι της κουζίνας και μπροστά σε αλήθειες που ξεπλένονται με αλκοόλ και κατάφορη ανάγκη για λύτρωση.

Ο Βλάσης Πασιούδης είναι ο «Άρης» στην παράσταση Οι Λέξεις των Άλλων

Όταν ο νεαρός ντελιβεράς Άρης φτάνει μούσκεμα από την ξαφνική δυνατή βροχή στο διαμέρισμα του Αλέξη για να του φέρει την παραγγελία του, δέχεται απρόθυμα την πρότασή του να μείνει για λίγο μαζί του, έως ότου ανοίξει ο καιρός. Πολύ σύντομα, βάζει στην άκρη τις αρχικές αναστολές του και παραδίδεται στις χαλαρές αφηγήσεις του καλού του πελάτη, για τη δουλειά του στις μεταφράσεις ταινιών, την ιστορία της γειτονιάς και για κάποια χαριτωμένα περιστατικά από την προσωπική του ζωή. Γρήγορα, όμως, είναι εμφανές πως η δυναμική ανάμεσα στους δύο άντρες σκιάζεται από το παρελθόν του καθενός, το οποίο, άγνωστο καθώς είναι, οδηγεί διαρκώς σε λάθος συμπεράσματα.

Οι Λέξεις των Άλλων: Ο Χρίστος Γεωργίου υποδύεται τον «Αλέξη»

Σε ένα παιχνίδι χειραγώγησης, επικράτησης, ενοχών και τύψεων, οι δύο άντρες φαίνεται να αλλάζουν διαρκώς ρόλους, μέχρι τη στιγμή που ο Αλέξης αποκαλύπτει στον Άρη τι πραγματικά θέλει από εκείνον. Και κάπως έτσι, οι κεραυνοί εκείνης της αναπάντεχης αυγουστιάτικης μπόρας φωτίζουν εκτυφλωτικά τα σκοτάδια της ψυχής και της ζωής τους, με τις λέξεις να διεκδικούν βάναυσα τον θρίαμβο και με τους δύο αυτούς άντρες να καλύπτουν διαρκώς τη χαώδη απόσταση που τους χωρίζει, έως ότου βηματίσουν στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή.

Έγραψαν για την παράσταση:

«Είναι έργο, λιτό, προσεκτικό και τελικά βαθύ, όπου όλα έχουν συμβεί, πριν ξεκινήσει. Το έργο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τα φανερώσει. Ο τρόπος είναι περίτεχνος. Ο Χρίστος Γεωργίου ανιχνεύει αλλά και κουβαλά μια αστική φθορά και πρέπει όλα αυτά να τα κάνει σασπένς του ρόλου για να βοηθήσει και το σασπένς της ίδιας της ιστορίας. Ο Βλάσης Πασιούδης έχει μια αλήθεια τρομακτική, μια αμεσότητα πολύτιμη, μια λιτότητα από εκείνες που χρειάζονται αυτοί οι ρόλοι και συγχρόνως έχει εκφραστικότητα, έχει πάθος, έχει ορμή», Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, pantimo.gr.

«Μέσα από συνεχείς εναλλαγές και προσεγμένες κορυφώσεις, παρακολουθούμε μία αέναη πάλη. Αυτή ανάμεσα στον άνθρωπο και τους δαίμονές του. Και τον αντικατοπτρισμό τους σε έναν άλλο άνθρωπο. Τα τελευταία δύο λεπτά της παράστασης είναι η επιτομή του έργου. Είναι η ίδια η απελπισία, που πανηγυρίζει πλέον, απέναντι στο μίζερο σαρκίο μας και τη μέχρι πρότινος ανώτερη νοημοσύνη μας, καθώς φωτογραφίζει έξοχα και χωρίς εκπτώσεις τον χειρότερο εφιάλτη του ανθρώπου: τη στιγμή που θα κοιτάξει στον καθρέφτη και θα δει κάποιον άλλο. Και θα ευχηθεί για αυτό τον άλλο να μην υπήρξε ποτέ», Κώστας Κούλης, keysmash.gr.

Οι Λέξεις των Άλλων: Μια παράσταση γεμάτη συγκινήσεις!

«Οι διάλογοι τρέχουν γρήγορα, οι ηθοποιοί ανταποκρίνονται άψογα σ' αυτούς τους ρυθμούς, η μυστηριακή ατμόσφαιρα συντηρείται με έντεχνο τρόπο σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, η ατμόσφαιρα γίνεται εκρηκτική όπως οι κεραυνοί και η ένταση ανεβαίνει αργά και βασανιστικά μέχρι την τελική της, συγκλονιστική κορύφωση. Στο θέατρο Άβατον παρακολουθήσαμε μια από τις πιο αξιόλογες παραστάσεις της σεζόν. Μια καταπληκτική θεατρική δουλειά με άρωμα κινηματογράφου, πάνω σε μια εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη σκηνοθεσία (Θοδωρής Βουρνάς), ένα δυνατό βαθύ και πρωτότυπο κείμενο (Μάνος Θηραίος) και δύο υπέροχες ερμηνείες που σε κρατούν σε εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια (Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης). Ελπίζουμε να υπάρξει συνέχεια!!!», Λένα Σάββα, θεατρο.gr.

«Η μία ανατροπή υποδέχεται την επόμενη σε ένα έργο κεντημένο λέξη προς λέξη, σκηνή προς σκηνή έως την κλιμάκωση, που «απογειώνεται» από δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς με τη μεταξύ τους χημεία να κάνει τις δικές της ξεχωριστές... ενώσεις. Η σκηνοθεσία του γνώριμου στις πιο «εναλλακτικές» θεατρικές προσεγγίσεις Θοδωρή Βουρνά, επαληθεύει με τον καλύτερο τρόπο το κείμενο, τη σκληρή γλώσσα και την ακόμα πιο σκληρή πραγματικότητα που πρωταγωνιστεί over all», Κωνσταντίνος Μπουγάς, star.gr.

«Ο Μάνος Θηραίος μάς καλεί να δούμε πίσω από τις Λέξεις των Άλλων, στον θάλαμο όπου η βία της σκέψης και η δίψα για επικράτηση βυθίζονται απεγνωσμένα σε ένα άσβεστο ερωτικό πάθος. Πατώντας πάνω σε καθαρά ρεαλιστικά μοτίβα -χωρίς να αποφεύγει ορισμένες φορές τον μελοδραματισμό- είναι σαν να κοιτάζει το κοινό αναρωτώμενος πού σταματούν τα όρια της εκμετάλλευσης και της χειραγώγησης, όταν η απελπισία και η μοναξιά ξεπερνούν τα θεμελιώδη ένστικτα επιβίωσης. Η ανατρεπτική υφή του καλογραμμένου κειμένου, συνοδευόμενη από την αυθεντικότητα της ερμηνείας του Βλάση Πασιούδη και την απειλητική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Θοδωρής Βουρνάς, μετριάζουν τις επιμέρους αδυναμίες, σε μια παράσταση που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή», hmerologiotheatrou.com.

Θέατρο Άβατον

Ευπατριδών 3, Γκάζι (μετρό: Κεραμεικός)

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα, στις 21:00

Διάρκεια: 100’

Συντελεστές

Κείμενο: Μάνος Θηραίος

Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Φωτισμών: Θοδωρής Βουρνάς

Δημιουργικό αφίσας & διαφημιστικού υλικού: Κωνσταντίνος Βάχλας, Μιχάλης Σπιτιέρης

Βίντεο: Χρήστος Παναγόπουλος

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.

Προπώληση εισιτηρίων

Online: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ - 2ος χρόνος | More.com

Στο ταμείο του θεάτρο, Τηλ.: 210 341 26 89

Τιμή εισιτηρίου: €16,00 | φοιτητικό, ΑμεΑ, ατέλειες: €10,00

Σημ.: Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών (περιέχει απρεπή εκφορά λόγου, γυμνό και σκηνές βίας).