Release Athens: Τα εισιτήρια για την εμφάνιση των Gorillaz εξαντλήθηκαν

Ο πολυδιάστατος κόσμος που δημιούργησε ο Damon Albarn με τον Jamie Hewlett, καταφθάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το μουσικόφιλο κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό!

Η εμφάνιση των Gorillaz, την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos, είναι ήδη sold out, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η ουσιαστική συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διατηρώντας τις τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα.



Το καλοκαίρι που μας έρχεται, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

H μεγάλη στήριξη στις ανακοινώσεις των δύο headliners του Release Athens x SNF Nostos 2026, επιβεβαίωσε την αγάπη του κοινού για αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο και την αισθητική των τελευταίων δεκαετιών.

Η διάθεση των εισιτηρίων για την εμφάνιση του David Byrne στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), την Κυριακή 21 Ιουνίου, συνεχίζεται κανονικά. Ο σπουδαίος μουσικός έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, με ένα πανέμορφο show γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της εξίσου εμβληματικής σόλο διαδρομής του.



Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!

##

Διάθεση εισιτηρίων για David Byrne:

Τηλεφωνικά: 211770000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.