Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Γιώτης έχει καταγράψει... αμέτρητα χιλιόμετρα στις πίστες εδώ και δύο δεκαετίες και είναι ο πλέον κατάλληλος για να οδηγήσει ένα σχήμα στην επιτυχία.

Με τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή λοιπόν στο «τιμόνι» η Ariana ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, φιλοδοξώντας να γίνει το απόλυτο στέκι μίας αληθινής διασκέδασης περασμένων δεκαετιών.

Πρόκειται για ένα καινούργιο νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται στη Λ.Συγγρού 67 (μετρό ΦΙΞ), το οποίο φτιάχτηκε με μεράκι, με σκοπό να προσφέρει στο κοινό τη ζεστασιά και την ατμόσφαιρα της παρέας, που δυστυχώς έχει χαθεί από την αθηναϊκή νύχτα.

Επειδή όμως, όπως λέει και η παροιμία κανένας δεν χορεύει... νηστικός  μετά από πολλά χρόνια αναβιώνουν τα μπουζούκια με φαγητό, με εκλεκτά πιάτα που θα μείνουν σε όλους αξέχαστα.

Νύχτες διασκέδασης από τα… παλιά με τον Δημήτρη Γιώτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα λειτουργεί τρεις μέρες την εβδομάδα βράδυ και δύο μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και για κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο Δημήτρης Γιώτης με τις μεγάλες επιτυχίες και το κοινό, που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του νέο βήμα, θα ηγείται του σχήματος στο νέο hot spot της Λ. Συγγρού, με τον ανερχόμενο Αντώνη Λώκο, που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, και τις Κάρμεν και Ειρήνη Μίνου, να τον πλαισιώνουν.

Κατερίνα Στανίση

Μάλιστα ο Αντώνης Λώκος η Κάρμεν και η Γιώτα Μανέ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ξεκινούν από νωρίς (14:15) καθώς θα συνοδεύουν τη μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, Κατερίνα Στανίση, που υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό τα πιο μελωδικά μεσημέρια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΝΙΣΗ
