Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»

Το νέο χιουμοριστικό βίντεο της συνεργασίας του με την Ρενέ Αγέρη

Ο Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
Σε ένα άκρως ευρηματικό και χιουμοριστικό βίντεο, πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Γιαννιάς, μαζί με την εκρηκτική Ρενέ Αγέρη, που φορώντας τα καλά τους, επιβιβάστηκαν σε ψαροκάϊκο, με σκοπό να βρούνε το «Simion» στο Πειραιά, και να ρίξουν «άγκυρα» στην απόλυτη διασκέδαση!

Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα

 O Γιώργος Γιαννιάς σε ρόλο ψαρά 

 O Γιώργος Γιαννιάς σε ρόλο ψαρά 

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, σε ρόλο ψαρά, που χρόνια τώρα αποτελεί και το μεγάλο χόμπι του, μπήκε για τα καλά στο πετσί του ρόλου, ξεδιπλώνοντας, πέρα από το ερμηνευτικό και το υποκριτικό του ταλέντο, και με συνοδοιπόρο του την ταλαντούχα Ρενέ Αγέρη, «βγήκαν» στα ανοιχτά, για να «ψαρέψουν» και να βρούνε τον προορισμό τους! Προκαλώντας στη θέα τους, «κομφούζιο» στους περαστικούς στη Μαρίνα Ζέας, όπου έγιναν τα γυρίσματα, πριν μερικές μέρες.

Γιώργος Γιαννιάς και Ρενέ Αγέρη

Γιώργος Γιαννιάς και Ρενέ Αγέρη

 Ο Γιώργος Γιαννιάς, που υπέγραψε και το σενάριο, του χιουμοριστικού βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Steven Airth, μαζί με τη Ρενέ Αγέρη, βρήκαν τον τελικό προορισμό τους, που δεν είναι άλλος, από το «Simion Piraeus Live Clubbing», ένας ολοκαίνουργιος χώρος-στολίδι στο λιμάνι του Πειραιά,  που θα γίνει το «Σημείον» διασκέδασης του φετινού χειμώνα.

 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
Ο Γιώργος Γιαννιάς, που χρόνια τώρα μας «ταξιδεύει» με τις μεγάλες επιτυχίες του και το μοναδικό πρόγραμμα που παρουσιάζει on stage, γνωρίζοντας καλά τι «τσιμπάει», για να περάσει καλά ο κόσμος, έχοντας στο πλευρό του, την πολλά υποσχόμενη Ρενέ Αγέρη, θα μας ρίξουν στα «βαθιά» του κεφιού, στο απόλυτο live clubbing!

 Γιώργος Γιαννιάς 

Γιώργος Γιαννιάς 

Η πρεμιέρα τους, αναμένεται τον Οκτώβριο!

