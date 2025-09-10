«Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο

22 & 29 Σεπτεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 23:26 Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της
10.09.25 , 22:39 Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της
10.09.25 , 22:24 Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα - Βίντεο
10.09.25 , 22:22 «Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
10.09.25 , 22:19 Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο
10.09.25 , 21:54 Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
10.09.25 , 21:51 «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο
10.09.25 , 21:34 Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο
10.09.25 , 21:23 Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση
10.09.25 , 21:11 «Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;
10.09.25 , 20:50 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
10.09.25 , 20:46 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
10.09.25 , 20:39 Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
10.09.25 , 20:37 Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»
10.09.25 , 20:31 Νέα καταγγελία για τον γιατρό με τα φακελάκια: «Μου ζήτησε 3.000 ευρώ»
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μουσική Παράσταση Στο Δελφινάριο: «Όλη Η Ελλάδα Μια Αγκαλιά»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Ηλία Παλιουδάκη στο θέατρο Δελφινάριο, σε μια ξεχωριστή μουσική γιορτή γεμάτη Ελλάδα!

Μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη και τον πλούτο της ελληνικής μουσικής. Μια βραδιά, που υπόσχεται να ενώσει όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη αγκαλιά!

Με παρουσιαστή τον μοναδικό Μάρκο Σεφερλή και τραγουδιστή τον εξαιρετικό Ηλία Παλιουδάκη, η σκηνή του Δελφιναρίου γεμίζει με μελωδίες και ρυθμούς από κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

«Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο

Η παράσταση «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά» ταξιδεύει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη ρυθμό, συγκίνηση και κέφι, μέσα από τραγούδια που ενώνουν καρδιές, μνήμες και παραδόσεις. Τραγούδια που αγαπήσαμε:

• Δημοτικά και παραδοσιακά

• Νησιώτικα που μυρίζουν θάλασσα και καλοκαίρι

• Κρητικά με τη λεβεντιά της λύρας

• Ποντιακά με το πάθος και τη δύναμη του κεμεντζέ

• Τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών που έχουν μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο και έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στον χώρο της Παγκόσμιας Μουσικής.

Ο Μάρκος Σεφερλής, με το χιούμορ, την ενέργεια και τη μοναδική του επικοινωνία με το κοινό, θα δώσει τον δικό του ξεχωριστό παλμό στην παρουσίαση, ενώ ο Ηλίας Παλιουδάκης με τη ζεστή φωνή και την ερμηνευτική του δύναμη θα μας παρασύρει σε ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια, που όλοι ξέρουμε και τραγουδάμε.

Μαζί τους χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, που θα αναδείξουν την ελληνική παράδοση και λεβεντιά.

Η παράσταση φιλοδοξεί να αναδείξει την ποικιλομορφία της ελληνικής μουσικής, αλλά και να υπενθυμίσει τον ενωτικό της χαρακτήρα, συνδέοντας διαφορετικές περιοχές και πολιτισμικά στοιχεία σε μια ενιαία εμπειρία.

Μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και ψυχαγωγίας, με τραγούδια που ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές μας. 

Τραγούδια που θα φέρουν πιο κοντά μικρούς και μεγάλους. Γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα! Η μουσική είναι η γλώσσα που μας ενώνει!

Χώρος: Θέατρο Δελφινάριο

Ημερομηνία: 22 & 29 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 9:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα:

210 4176402 – 210 4176404 – 213 0333157 ή στο more.com

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
 |
ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
 |
ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top