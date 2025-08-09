Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας

Η εκρηκτική Πέγκυ Ζήνα έρχεται στον καταπράσινο και ειδυλλιακό άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη!
Μια από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με καριέρα γεμάτη επιτυχίες, θα μας χαρίσει μια μοναδική βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και φυσικά… τραγούδι! Από τις μεγάλες μπαλάντες μέχρι τα δυναμικά λαϊκά κομμάτια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει.
Μαζί της φέρνει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που άφησαν εποχή: «Ματώνω», «Μου λείπεις», «Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα», «¨Ένα», «Έφυγες και όλα μοιάζουν όνειρο κακό», «Εγώ τα σπάω,εγώ πληρώνω», «Είμαι καλά», «Love is a Wonderful Thing», «Τι θα ακούσω», αλλά και τα νεότερα επιτυχημένα της κομμάτια, που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό.
Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, δυναμισμό και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Άγιος Νικόλαος Νάουσας
Ώρα έναρξης 21:00
Είσοδος: 10€
Τα εισιτήρια σε φυσική μορφή διατίθενται από το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας (Δημοτικό Πάρκο, τηλ.: 2332052186) τις ώρες 09:00-14:00 και στην είσοδο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου την ημέρα της κάθε εκδήλωσης. Η αγορά τους πραγματοποιείται μόνο με μετρητά.
Επίσης, όλα τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.ticketmaster.gr
Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Queen Bee Music