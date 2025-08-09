Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 13:23 Λένα Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Η ανάρτηση του αδελφού της
09.08.25 , 12:58 Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου
09.08.25 , 12:53 Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας
09.08.25 , 12:50 Αρκαδία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι
09.08.25 , 12:32 Λιμάνια: Kανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων μετά το απαγορευτικό
09.08.25 , 11:51 Ελπίδα Ιακωβίδου: Ατύχημα στο ταξίδι του μέλιτος με τον Τζώνη Καλημέρη
09.08.25 , 11:49 Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Κλείδωσε» για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα
09.08.25 , 11:26 Skoda: Τι κάνει στην Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη
09.08.25 , 11:25 ROUTE 360: Τι θα δούμε το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 18:15
09.08.25 , 11:18 Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas
09.08.25 , 10:49 Χρυσούλα Διαβάτη:Η σιωπηλή μάχη με την υγεία της & το διαφορετικό καλοκαίρι
09.08.25 , 09:47 Φωτιά Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα στο χωριό Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 09:12 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Οι τιμές στην Ελλάδα
09.08.25 , 09:03 Γουίτνεϊ Χιούστον: Οι καταχρήσεις ο γάμος και η κρυφή σχέση με τη βοηθό της
09.08.25 , 08:48 Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες σε Κερατέα & Ανάβυσσο- Γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Πέγκυ Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εκρηκτική Πέγκυ Ζήνα έρχεται στον καταπράσινο και ειδυλλιακό άλσος του Αγίου Νικολάου Νάουσας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη!

Μια από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με καριέρα γεμάτη επιτυχίες, θα μας χαρίσει μια μοναδική βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και φυσικά… τραγούδι! Από τις μεγάλες μπαλάντες μέχρι τα δυναμικά λαϊκά κομμάτια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει.

Η Πέγκυ Ζήνα Live στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας

Μαζί της φέρνει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που άφησαν εποχή: «Ματώνω», «Μου λείπεις», «Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα», «¨Ένα», «Έφυγες και όλα μοιάζουν όνειρο κακό», «Εγώ τα σπάω,εγώ πληρώνω», «Είμαι καλά», «Love is a Wonderful Thing», «Τι θα ακούσω», αλλά και τα νεότερα επιτυχημένα της κομμάτια, που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, δυναμισμό και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Άγιος Νικόλαος Νάουσας
Ώρα έναρξης 21:00
 Είσοδος: 10€


Τα εισιτήρια σε φυσική μορφή διατίθενται από το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας (Δημοτικό Πάρκο, τηλ.: 2332052186) τις ώρες 09:00-14:00 και στην είσοδο του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου την ημέρα της κάθε εκδήλωσης. Η αγορά τους πραγματοποιείται μόνο με μετρητά.


Επίσης, όλα τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.ticketmaster.gr

Διοργάνωση: Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Queen Bee Music

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top