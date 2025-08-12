Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»

Ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances

12.08.25 , 15:06 Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»
Εξοδος
6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από 5 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project» επιστρέφει δυναμικά στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances στον πιο τολμηρό και αντισυμβατικό πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Ο Φιλοκτήτης επέστρεψε στη Λήμνο!


Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού αποτελεί πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη, η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το «Compartments Dance Project» ως sub-festival του επιτυχημένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ». Έκτοτε, και κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στα βαγόνια και τους υπαίθριους χώρους της Αμαξοστοιχίας, με στόχο να εξερευνήσει τη σχέση του σύγχρονου χορού με την έννοια του χώρου, αλλά και να αναδείξει ανερχόμενες καλλιτεχνικές φωνές.

Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»


Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Άγχος, βιασύνη, υπερδιέγερση, βία, τεχνολογικός κορεσμός, τεχνητή νοημοσύνη. Πώς αντιδρά το σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει, μέσα σε όλα αυτά, με τον νέο του εαυτό και τον «άλλον»;


Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, σημειώνει: «Ο σύγχρονος χορός, από τη φύση του, συνομιλεί με την εποχή και εκφράζει τους τρόπους προσαρμογής, τις αντιδράσεις, τις εντάσεις και τελικά τις μεταλλάξεις της, θέτοντας τα ερωτήματα του εδώ και τώρα. Φέτος, προσκαλέσαμε νέους χορευτές να ερευνήσουν το σώμα ως εύπλαστο και ευάλωτο πεδίο, ως τόπο αντίστασης αλλά και προσαρμογής, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και συχνά βίαια. Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα είναι, όπως κάθε χρόνο, απρόβλεπτο, τολμηρό και συγκινητικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χορού ως μία ζωντανή, σύγχρονη τέχνη, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα σημαντική εμπειρία αλλά και απόλαυση».


Στο πλαίσιο αυτό, νέοι χορευτές, χορογράφοι και ομάδες σύγχρονου χορού παρουσιάζουν, με την υποστήριξη της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου, σύντομες performances (διάρκειας 15’-30’) με ελεύθερη είσοδο. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά από τις 19:30 έως τις 23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στους ξεχωριστούς χώρους των βαγονιών και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, σε μια δημιουργική συνάντηση των νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης με το κοινό.

Συντελεστές: Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τατιάνα Λύγαρη Υπεύθυνος καλλιτεχνικών ομάδων: Ευθύμης Χρήστου Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου Video-μοντάζ: Γιώργος Χαρίσης Εικαστικό αφίσας: Μαύρα Γίδια Επικοινωνία: ArtsPR

Χώρος διεξαγωγής:

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ 10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός Δωρεάν πάρκινγκ.

Performances

Όλες οι performances παρουσιάζονται από τις 21/09 μέχρι τις 05/10/2025, 19:30-23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας από τις 19:00 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
