Εxtra show για τους Septicflesh στο Ηρώδειο

Μετά από το απόλυτο SOLD OUT μέσα σε 40 ώρες δόθηκε το πράσινο φως για ένα EXTRA SHOW των SEPTICFLESH με τηνΚρατική Ορχήστρα Αθηνών – 60 MOYΣΙΚΟΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots. Η συναυλία θα γίνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στο ΗΡΩΔΕΙΟ και θα συμμετέχει το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο και παιδική χορωδία LIBRO CORO.

Guests: Fany Melfi, Aphrodite Patoulidou (Soprano/Nyckelharp), Vahan Galstyan (Duduk).

Το κοινό το ζητούσε πεισματικά! Ύστερα από το Sold out της πρώτης φετινής συναυλίας μέσα σε 40 ώρες, πολλοί ήταν αυτοί που δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν το μαγικό χαρτί για την μοναδική εμπειρία της συναυλίας των SEPTICFLESH κάτω από την Ακρόπολη, στο πλαίσιο του θεσμού Classic Rock.

Μόλις τώρα ανακοινώθηκε στους διοργανωτές η έγκριση μιας δεύτερης συναυλίας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου για να μην χάσει κανείς το ξεχωριστό αυτό γεγονός.

Η προπώληση για το EXTRA SHOW ξεκινάει την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 5.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας εδώ:

Εισητήρια εδώ

Μετά τον περυσινό θρίαμβο στο Ηρώδειο, ήρθε επιτέλους η ώρα να ζήσουμε και πάλι την μοναδική αυτή μουσική εμπειρία στον πλέον εμβληματικό χώρο του κόσμου, κάτω από την Ακρόπολη και τον έναστρο Αττικό ουρανό. Οι φετινές συναυλίες θα έχουν ανανεωμένο setlist που θα περιλαμβάνει και τραγούδια που δεν ακούστηκαν πέρυσι.

Η εμπειρία απογειώνεται με τον επιβλητικό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με 60 μουσικούς επί σκηνής, υπό την διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ολλανδού μαέστρου Koen Schoots.

Τρεις ξεχωριστοί Guest πλαισιώνουν την μπάντα και προσθέτουν ακόμα περισσότερη ατμόσφαιρα στο μοναδικό live. Στις ερμηνείες, η Fany Melfi και η Αφροδίτη Πατουλίδου και στο ντουντούκ ο Vahan Galstyan.

Το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO και η παιδική χορωδία του συμπληρώνουν το μοναδικό ακρόαμα.

Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 9 έχει όπως κάθε χρόνο η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts με την καλλιτεχνική της διευθύντρια Μαρία Παπαλάμπρου, που ήταν η πρώτη που τόλμησε και πέτυχε την συνεργασία των Septicflesh με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την εμφάνιση μιας μπάντας αυτού του μουσικού είδους για πρώτη φορά στο Ηρώδειο.

Με εννέα άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχείς περιοδείες σε όλο τον κόσμο, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή, οι SEPTICFLESH έχουν γράψει τη δική τους ιστορία κι έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο μουσικό τους χώρο, κλέβοντας τις καρδιές χιλιάδων ακροατών διεθνώς.



Στις 8 Φεβρουαρίου 2025, οι SEPTICFLESH εμφανίστηκαν στο θρυλικό Pepsi Center στην Πόλη του Μεξικού, συνοδευόμενοι από πάνω από 200 άτομα επί σκηνής —συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους συμφωνικής ορχήστρας και μιας διπλής χορωδίας— προσφέροντας μια από τις πιο φιλόδοξες και μεγαλοπρεπείς ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία του συγκροτήματος.

Το symphonic/metal live των SEPTICFLESH παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019, στο Μetropolitan Theater of Mexico city με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, με 140 μουσικούς και 40μελή χορωδία. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 3500 θεατές και έγινε sold out.

Τα live shows των SEPTICFLESH αποτελούν ένα μοναδικό αισθητικό θέαμα. Όραμα τους είναι να παρουσιάζουν ένα, ακουστικά και οπτικά, ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με έμφαση στην θεατρικότητα, προσπαθώντας πάντα να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από τον Ελληνικό πολιτισμό στην εικόνα, όπως συμβαίνει και με τους στίχους τους.

Από την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Νότιο Αμερική, μέχρι και κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι Septicflesh περιοδεύουν εδώ και δύο δεκαετίες χτίζοντας μια λαμπρή διεθνή καριέρα.

Το κοινό του γκρουπ είναι πολυπληθέστατο και εκτείνεται σε πολλά σημεία του παγκόσμιου χάρτη.

Δισκογραφικά, το συγκρότημα συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του rock/metal, την Nuclear Blast Records με έδρα την Γερμανία, και η τελευταία δισκογραφική δουλειά τους «Modern Primitive» έτυχε πολύ θερμής ανταπόκρισης.

Η διεθνής μουσική αναγνώριση του συγκροτήματος είναι αναμφισβήτητη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2021, οι παρτιτούρες από 4 συνθέσεις του συγκροτήματος, επιλέχθηκαν από το διεθνούς κύρους, Berklee College of Music για να συμπεριληφθούν στην μουσική του βιβλιοθήκη, προς μελέτη από τους φοιτητές του.

Η προπώληση για το EXTRA SHOW ξεκινάει την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 5.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας εδώ:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ



ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου (χάρτης)

Classic Rock 9

SEPTICFLESH και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 Extra Show

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 SOLD OUT

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

- TICKET SERVICES - - Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα - - Τηλεφωνικά: 2107234567 - - Online: www.ticketservices.gr