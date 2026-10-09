Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Η παρουσιάστρια είχε δηλώσει πως είναι αυστηρή ως μαμά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη γιορτάζει τα 9α γενέθλια του γιου της, Δήμου, με τρυφερή ανάρτηση.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με ευχές για τον γιο της, αποκαλώντας τον "καλύτερο ταξιδιώτη".
  • Σε συνέντευξή της, δήλωσε ότι είναι αυστηρή μητέρα, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης κρατά τις ισορροπίες.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση τους, τονίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό που έχουν μετά από 13 χρόνια μαζί.
  • Περιέγραψε τον εαυτό της ως ρομαντική και αγωνίστρια για το σωστό.

Ιδιαίτερα σημαντική μέρα είναι η σημερινή για τη Σία Κοσιώνη καθώς, σαν σήμερα, πριν εννέα χρόνια έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της, Δήμο.

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ευχήθηκε και διαδικτυακά στο μοναχοπαίδι της δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που συνόδευσε με την εξής λεζάντα.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο ταξιδιώτη και συνταξιδιώτη! Ως το τέλος του διαστήματος…».

 

 

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Σία Κοσιώνη στον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε πως είναι αυστηρή ως μαμά και ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ο άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες.

«Με τον Κώστα δεν είμαι ψαρωτική, είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε με τον Κώστα 13 χρόνια μαζί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Το φούντωμα της αρχής κατασταλάζει, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμός, απόλυτη συναισθηματική ταύτιση. Θαυμάζω την εσωτερική δύναμή του. Είναι απίστευτη και πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω εκείνος τι θαυμάζει σε εμένα. Νομίζω ότι βλέπει έναν άνθρωπο ρομαντικό, που παλεύει πολύ γι’ αυτό που βλέπει σωστό και άδικο, βλέπει μια καλή μητέρα και έναν άνθρωπο που κυνηγάει πάντα το σωστό. Ο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Ο Κώστας συνήθως όταν βλέπει ότι τα πράγματα τεντώνουν πολύ, μπαίνει μέσα και τα εξισορροπεί» είχε δηλώσει η δημοσιογράφος. 

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