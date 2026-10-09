Tι είχε πει στο "Χαμογέλα και Πάλι" για τον ρόλο της ως σχολιάστρια του δελτίου του ΑΝΤ1

Ιδιαίτερα σημαντική μέρα είναι η σημερινή για τη Σία Κοσιώνη καθώς, σαν σήμερα, πριν εννέα χρόνια έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της, Δήμο.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ευχήθηκε και διαδικτυακά στο μοναχοπαίδι της δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που συνόδευσε με την εξής λεζάντα.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο ταξιδιώτη και συνταξιδιώτη! Ως το τέλος του διαστήματος…».

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Σία Κοσιώνη στον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε πως είναι αυστηρή ως μαμά και ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ο άνθρωπος που κρατάει τις ισορροπίες.

«Με τον Κώστα δεν είμαι ψαρωτική, είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε με τον Κώστα 13 χρόνια μαζί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Το φούντωμα της αρχής κατασταλάζει, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμός, απόλυτη συναισθηματική ταύτιση. Θαυμάζω την εσωτερική δύναμή του. Είναι απίστευτη και πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω εκείνος τι θαυμάζει σε εμένα. Νομίζω ότι βλέπει έναν άνθρωπο ρομαντικό, που παλεύει πολύ γι’ αυτό που βλέπει σωστό και άδικο, βλέπει μια καλή μητέρα και έναν άνθρωπο που κυνηγάει πάντα το σωστό. Ο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Ο Κώστας συνήθως όταν βλέπει ότι τα πράγματα τεντώνουν πολύ, μπαίνει μέσα και τα εξισορροπεί» είχε δηλώσει η δημοσιογράφος.