Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»

Η σύζυγος του Νταλάρα έκανε μία διαφορετική ανάρτηση στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 19:04 Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης
09.10.26 , 18:57 Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
09.10.26 , 18:52 Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
09.10.26 , 18:41 Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψη: Παραβίασε περιοριστικό όρο
09.10.26 , 18:37 Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
09.10.26 , 18:20 Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
09.10.26 , 17:53 Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές
09.10.26 , 17:51 Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
09.10.26 , 17:44 Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
09.10.26 , 17:30 VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς
09.10.26 , 17:19 Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας
09.10.26 , 17:12 Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία
09.10.26 , 17:00 «Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου
09.10.26 , 16:57 Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
09.10.26 , 16:42 Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει»
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για τον Γιώργο Νταλάρα/ ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Νταλάρα αναφέρθηκε στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μέσω Instagram.
  • Εξέφρασε υπερηφάνεια για τη γενιά Gen Z και την οργάνωση τους.
  • Οι μαθητές απαιτούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και πόρους.
  • Διοργανώθηκε πορεία μέχρι την Βαστίλη για τις διεκδικήσεις τους.
  • Αναμένονται νέες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή φοιτητικών συνδικάτων.

Στο μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία αναφέρθηκε η Άννα Νταλάρα μέσα από τα social media. H σύζυγος του Γιώργου Νταλάρα, έκανε συγκεκριμένα, μία ανάρτηση στο Instagram για τους τους μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους της Γαλλίας απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τα νέα παιδιά έγραψε η Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι GenZ, όχι αστεία! Είναι η ένωση μαθητών στο Παρίσι που οργάνωσαν τεράστια πορεία μέχρι την Βαστίλη για να διεκδικήσουν πόρους και καλύτερες συνθήκες για την παιδεία. Θα ακολουθήσουν νέες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή της διασυνδικαλιστικής ένωσης φοιτητών! Ναι πουλάκια μου! Ναι!».

Δες την ανάρτησή της:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λασκαράκη: Το Δείπνο Με Την Κόρη Της Στο Μπαλκόνι Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Νίκος Γρίτσης: Του Πρότεινε Η Βίσση Να Συνεργαστούν;
Celebrities & Gossip Νεα
Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία
Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι»
Celebrities & Gossip Νεα
Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει»
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Antigoni για τον σύντροφό της: «Θα Είμαστε Μαζί Για Πάντα»
Celebrities & Gossip Νεα
Antigoni για τον σύντροφό της: «Κάποια στιγμή θα είμαστε μαζί για πάντα»
Σοφία Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Ναταλία Τσαλίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Τσαλίκη:«Θεωρώ πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά»
Κωνσταντίνος Αργυρός – «Ρεύμα»: Tο Νέο Του Τραγούδι
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός – «Ρεύμα»: Αυτό είναι το νέο του τραγούδι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top