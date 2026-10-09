Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»

Στο μεγάλο κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία αναφέρθηκε η Άννα Νταλάρα μέσα από τα social media. H σύζυγος του Γιώργου Νταλάρα, έκανε συγκεκριμένα, μία ανάρτηση στο Instagram για τους τους μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους της Γαλλίας απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τα νέα παιδιά έγραψε η Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι GenZ, όχι αστεία! Είναι η ένωση μαθητών στο Παρίσι που οργάνωσαν τεράστια πορεία μέχρι την Βαστίλη για να διεκδικήσουν πόρους και καλύτερες συνθήκες για την παιδεία. Θα ακολουθήσουν νέες κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή της διασυνδικαλιστικής ένωσης φοιτητών! Ναι πουλάκια μου! Ναι!».

Δες την ανάρτησή της: