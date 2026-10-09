Μια δύσκολη ημέρα ήταν η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς η ημερομηνία αυτή του θυμίζει τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία 79 ετών.

Ο δημοσιογράφος έκανε μια προσωπική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερα γενέθλια του πατέρα του. Μέσα από τα λόγια του περιέγραψε τη συνήθεια που είχαν δημιουργήσει οι δυο τους και την οποία πλέον δεν θα μπορέσουν να επαναλάβουν.

Κάθε χρόνο, μόλις το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Οκτωβρίου, πατέρας και γιος αντάλλασσαν το καθιερωμένο τηλεφώνημά τους. Φέτος, όμως, αυτή η επικοινωνία δε θα μπορούσε να γίνει, με την απουσία του Δημήτρη Κωνσταντάρα να γίνεται ακόμη πιο αισθητή στον γιο του.

«00:01 ήταν το καθιερωμένο μας τηλεφώνημα! 9 Οκτωβρίου. Δεν θα σε ξαναπάρω ποτέ. Χρόνια πια δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην εδώ ζωή. Εκεί, ποιος ξέρει. Παίρνω τη μαμά να κλάψουμε», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δες την ανάρτησή του: