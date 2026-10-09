Το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική της οικογένεια, την απόφασή της να βαφτιστεί πριν από οκτώ χρόνια, αλλά και την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα σχολίασε η Josephine.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν για εκείνη οι ουσιαστικές βάσεις μιας σχέσης, εξηγώντας πως ο γάμος δεν αποτελεί προσωπικό της όνειρο. Αντίθετα, όπως παραδέχτηκε, η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτεται και θα ήθελε να βιώσει στο μέλλον.

«Πιστεύω πιο πολύ στις βάσεις μιας σχέσης, δεν έχει να κάνει με το δαχτυλίδι ή τον γάμο. Μια σχέση πρέπει να έχει τα ουσιαστικά πράγματα που είναι ο σεβασμός, η αγάπη, το να είστε στην ίδια σελίδα και πιστεύω αυτά είναι πιο σημαντικά από ένα χαρτί. Δεν είναι κάτι που ονειρεύομαι ο γάμος. Η μητρότητα από την άλλη είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Josephine μίλησε ακόμη για τη βάφτισή της, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από οκτώ χρόνια, περιγράφοντας πόσο καθοριστική ήταν αυτή η εμπειρία για την ίδια και την καθημερινότητά της.

«Ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή, άλλαξε η ζωή μου και νομίζω ότι μπήκε το φως στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα και μετά άλλαξαν πολλά πράγματα. Δεν έχω πια φοβίες. Έχω και πνευματικό και εξομολογούμαι. Είναι ανάγκη μου να το κάνω αυτό γιατί νιώθω μια ηρεμία μετά», εξομολογήθηκε.

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει την κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τη στενοχώρια της για την κατάσταση και την ελπίδα της να υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσά τους.

«Είναι πολύ στενάχωρο αυτό το πράγμα. Είναι δύο καλλιτέχνες τρομεροί, είναι δύο μύθοι. Εγώ πήγα και στη συναυλία της Άννας τώρα που ήταν πριν λίγες μέρες. Ελπίζω να τα ξαναβρούν», δήλωσε η Josephine.