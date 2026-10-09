Κωνσταντίνος Αργυρός – «Ρεύμα»: Αυτό είναι το νέο του τραγούδι

Έρχεται να κατακτήσει τις καρδιές του κοινού

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.10.26, 17:25
Κωνσταντίνος Αργυρός – «Ρεύμα»: Tο Νέο Του Τραγούδι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Ρεύμα».
  • Το «Ρεύμα» διαθέτει σύγχρονη παραγωγή και δυνατή ερμηνεία.
  • Η κυκλοφορία επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του Αργυρού στην κορυφή της ελληνικής μουσικής.
  • Το τραγούδι είναι σε μουσική και στίχους των Αργυρού, Ψιμόπουλου και Σιγανού.
  • Το «Ρεύμα» θα είναι διαθέσιμο σε streaming και σύντομα στο YouTube.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει δυναμικά και παρουσιάζει το «Ρεύμα», ένα τραγούδι που έρχεται να κατακτήσει τις καρδιές του κοινού και να προσθέσει άλλον έναν σταθμό στην πλούσια δισκογραφική του πορεία.

Το «Ρεύμα» είναι μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, με σύγχρονη παραγωγή, δυνατή ερμηνεία, καθηλωτικό συναίσθημα και τη χαρακτηριστική ενέργεια που κάνει κάθε κυκλοφορία του Κωνσταντίνου Αργυρού να γίνεται μεγάλη επιτυχία.

Με το «Ρεύμα», ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, καθώς και το ότι αποτελεί έναν καλλιτέχνη που εξελίσσεται διαρκώς, πρωτοπορεί και αφήνει το δικό του αποτύπωμα.

Το «Ρεύμα», σε μουσική και στίχους των Κωνσταντίνου Αργυρού, Μάριου Ψιμόπουλου και Χριστόδουλου Σιγανού, κυκλοφορεί από την Panik Platinum και την Pedagon Records στις streaming υπηρεσίες, ενώ θα μεταφερθεί σύντομα και στο YouTube με music video.

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