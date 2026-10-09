Μητέρα Μαρίας Σάκκαρη: «Περιμένω πώς και πώς να γίνω γιαγιά»

Η Αγγελική Κανελλοπούλου, μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Αγγελική Κανελλοπούλου δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της Μαρίας Σάκκαρη, κρατώντας παρόλα αυτά διακριτική στάση στις ερωτήσεις που αφορούσαν στο γάμο της κόρη της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες της επικείμενης τελετής, αφήνοντας στο ζευγάρι τον πρώτο λόγο για όσα αφορούν στην προσωπική του ζωή. «Για τον γάμο θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους», ήταν το μήνυμα της Αγγελικής Κανελλοπούλου, η οποία νιώθει πολύ χαρούμενη που η κόρη της θα ανέβει σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας.

Όπως τόνισε, αυτό που έχει πραγματικά σημασία για έναν γονιό είναι να βλέπει τα παιδιά του να προχωρούν στη ζωή τους όπως εκείνα επιθυμούν, ενώ επεσήμανε ότι δεν υπάρχει λόγος ένας γονιός να μη χαίρεται όταν τα παιδιά του παίρνουν αποφάσεις που τα κάνουν ευτυχισμένα.

Η Αγγελική Κανελλοπούλου με την κόρης της Μαρία Σάκκαρη / Φωτογραφία: NDP

Η ίδια δεν έκρυψε ότι θα ήθελε πολύ να γίνει γιαγιά, διευκρινίζοντας μάλιστα πως η επιθυμία της δεν αφορά μόνο στη Μαρία Σάκκαρη, αλλά σε όλα τα παιδιά της.

«Καμαρώνω την κόρη μου, πάει πολύ καλά. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον γάμο ρωτήστε τους ίδιους. Είμαι χαρούμενη για τον γάμο. Όταν παντρεύονται τα παιδιά σου γιατί να μην είσαι χαρούμενος; Έχω πει ότι περιμένω πώς και πώς να γίνω γιαγιά. Έχω τρία παιδιά και ελπίζω να γίνω γιαγιά και από τα τρία. Το γιαγιά δε με αγχώνει, ίσα-ίσα», δήλωσε η Αγγελική Κανελλοπούλου.