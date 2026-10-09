Antigoni για τον σύντροφό της: «Κάποια στιγμή θα είμαστε μαζί για πάντα»

«Είναι η πρώτη φορά που κάνω συναυλία δική μου στην Αθήνα»

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Πρώτη Δημοσίευση: 09.10.26, 14:10

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Η Antigoni, που εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision 2026, βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη προσωπική της συναυλία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας της. Η τραγουδίστρια μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγiάννη για τη χαρά της που εμφανίζεται στην Ελλάδα, τα εντυπωσιακά outfits της, τη νέα της μουσική, αλλά και τη σχέση της με τον σύντροφό της, Άγγελο Γεωργιάδη, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο είναι να βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε εδώ στη Γλυφάδα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω συναυλία δική μου στην Αθήνα. Είναι κάτι που περίμενα για πολύ καιρό και θα περάσουμε τέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Antigoni.

Η θάλασσα, όπως εξομολογήθηκε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά της που θα τραγουδήσει πλάι της, στη Γλυφάδα! Παράλληλα, μίλησε για τα outfits της περιοδείας, τα οποία αντλούν έμπνευση από την ελληνική και την κυπριακή παράδοση, αλλά και για τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η σχέση από απόσταση με τον Άγγελο Γεωργιάδη

Η Antigoni εδώ και καιρό βρίσκεται σε σχέση με τον Άγγελο Γεωργιάδη, Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία που ζει και δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διατηρεί ελληνικό εστιατόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασχολείται με τη διοργάνωση συναυλιών Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αμερική, έχοντας συνεργαστεί και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο σύντροφός της αποτελεί σημαντικό στήριγμα για την τραγουδίστρια, ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η απόσταση δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται μαζί όσο θα ήθελαν. Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο Άγγελος δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά της στη συναυλία της στην Αθήνα, καθώς ζει στην Αμερική. Ωστόσο, πρόκειται να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει το σόου της και να τη στηρίξει από κοντά.

«Δυστυχώς δεν είναι εδώ, αλλά πάντα με στηρίζει και θα έρθει στο σόου στο Λονδίνο, γιατί μένει στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά η Antigoni, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να τον συναντήσει.

Η τραγουδίστρια προσπαθεί να ταξιδεύει στην Αμερική όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της. «Πηγαίνω όσο μπορώ με τη δουλειά και με το τρέξιμο. Θα πάω μετά το σόου, θα είμαι εκεί τον Οκτώβρη», είπε.

«Μου λείπει» – Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες της απόστασης

Η Antigoni δεν δίστασε να παραδεχτεί πως η σχέση από απόσταση δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα όταν ένα ζευγάρι έχει συνηθίσει να περνά χρόνο μαζί και ξαφνικά πρέπει να προσαρμοστεί σε μια διαφορετική καθημερινότητα.

antigoni

«Είναι δύσκολο, γιατί μου λείπει. Και όταν είσαι μαζί και ξαφνικά δεν είσαι, είναι πολύ δύσκολο», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τα συναισθήματά της όταν βρίσκεται μακριά από τον σύντροφό της.

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι το σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας πως και οι δύο εργάζονται σκληρά και προσπαθούν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την προσωπική τους ζωή.

«Αυτός δουλεύει σκληρά και εγώ το ίδιο και κάποια στιγμή θα είμαστε μαζί για πάντα», δήλωσε η Antigoni, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σχέση της με τον Άγγελο Γεωργιάδη.

Η στήριξή του στη Eurovision

Ο Άγγελος Γεωργιάδης, στάθηκε στο πλευρό της Antigoni και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη Eurovision. Μάλιστα, λίγο πριν από τον τελικό, οι δυο τους είχαν επικοινωνήσει μέσω FaceTime, με εκείνον να την ενθαρρύνει να απολαύσει τη στιγμή και να επικεντρωθεί στο τραγούδι της.

«Μου είπε να μην το σκεφτώ πολύ και απλά να τραγουδήσω το τραγούδι μου», είχε αναφέρει η τραγουδίστρια.

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