Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Με όλη την γκάμα της και πρωτότυπα μοντέλα

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Αυτοκινητο
Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
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 Η Renault αγαπά τις εκθέσεις αυτοκινήτου. Κάθε μία αποτελεί ευκαιρία για τη μάρκα να καλλιεργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό της με τους πελάτες, τους φίλους της αυτοκίνησης και το ευρύ κοινό, και να μοιραστεί το όραμά της για την κινητικότητα.

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Renault γιορτάζει το πνεύμα των _voitures à vivre_ και παρουσιάζει μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα, που αντανακλά μια τεχνολογική στρατηγική βασισμένη σε δύο πυλώνες: ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία. Με μια ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων, σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και το σύγχρονο τρόπο ζωής των πελατών, η Renault εξακολουθεί να εξελίσσει αυτοκίνητα καινοτόμα, επιθυμητά και σχεδιασμένα για την καθημερινότητα. 

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Το Renault Twingo E-Tech electric είναι ακόμη ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης συνεχούς βελτίωσης. Μόλις λίγους μήνες μετά το εμπορικό του λανσάρισμα, αποκτά την πανοραμική γυάλινη οροφή Twingobay, φέρνοντας ακόμη περισσότερο φυσικό φως στην καμπίνα, τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες.

Η μάρκα θα παρουσιάσει επίσης τρία πρωτότυπα αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων το Renault E-Space Concept, που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του και ανοίγει νέες δυνατότητες για τα ταξίδια και την οικογενειακή κινητικότητα στην ηλεκτρική εποχή.

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Με το E-Space Concept, η Renault επιχειρεί να επαναφέρει το πνεύμα του Renault Espace, ενός μοντέλου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1984 και άφησε το στίγμα του στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά, το E-Space Concept αποτελεί μια φουτουριστική οπτική του αρχικού μοντέλου, πιστή στην προσέγγιση που ανέκαθεν έκανε τη Renault να ξεχωρίζει: καινοτομία προς όφελος των ανθρώπων, του ανθρώπινου συναισθήματος και της εμπειρίας μέσα στο αυτοκίνητο.Αυτή η σύγχρονη εκδοχή του πνεύματος των _voitures à vivre_ αποτυπώνει πλήρως τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας Renault, ανεβάζοντάς τα επίπεδο: Design to be loved, Electrified by passion, Human-first tech και Crafted space.

Με τον εμβληματικό του σχεδιασμό και τις χρηστικές τεχνολογίες του, το E-Space Concept ενσαρκώνει τη στρατηγική _futuREady_ της μάρκας, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας αυτοκίνησης, τοποθετώντας τις ανάγκες του χρήστη και την εμπειρία εντός του αυτοκινήτου στο επίκεντρο της διαδικασίας σχεδιασμού.Το “E” στο E-Space παραπέμπει απευθείας στο E-Tech, που σημαίνει Electrified Technology, την ομπρέλα της Renault για τον εξηλεκτρισμό. Και η λέξη “Space” φέρνει στον νου ένα εσωτερικό γενναιόδωρο σε διαστάσεις, υψηλής τεχνολογίας και φιλόξενο.

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Το Renault Twingo E-Tech electric αποκτά νέα γυάλινη οροφή

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 θα αποτελέσει το βάθρο για την αποκάλυψη του νέου Twingo E-Tech electric με την πανοραμική γυάλινη οροφή Twingobay. Με επιφάνεια 0,7 m², η οροφή δημιουργεί μια φωτεινότερη εμπειρία στο εσωτερικό, αφήνοντας το φυσικό φως να πλημμυρίσει την καμπίνα και αυξάνοντας την αίσθηση ευρυχωρίας για όλους τους επιβάτες. Με τις στρογγυλεμένες γραμμές της, η γυάλινη οροφή Twingobay συμβάλλει στον ξεχωριστό χαρακτήρα του οχήματος. Το αλφάβητο Twingo εμφανίζεται στο εσωτερικό και είναι ορατό από την καμπίνα. Αυτή η μοναδική λεπτομέρεια παραπέμπει στον παιχνιδιάρικο, αντισυμβατικό κόσμο του Twingo, δημιουργώντας μια ξεχωριστή οπτική υπογραφή.

Η γυάλινη οροφή χρησιμοποιεί πολυστρωματική τεχνολογία για να εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες όλο τον χρόνο, φιλτράροντας το 99,9% της υπεριώδους ακτινοβολίας και μπλοκάροντας το μεγαλύτερο μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενώ μια ειδική μεμβράνη συμβάλλει σε υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης στο εσωτερικό, ανεξαρτήτως εποχής. Αυτός ο ελεγχόμενος θερμικός έλεγχος επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν πλήρως τη γυάλινη ηλιοροφή χωρίς σκίαστρο, προσφέροντας περισσότερο εσωτερικό χώρο και μειωμένο βάρος.

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Renault 8 Gordini & 4 JP4x4 Concepts 

Η κληρονομιά της Renault αποτελεί πηγή έμπνευσης και συναισθήματος, καθώς και τη βάση ενός ισχυρού δεσμού με τους πελάτες, τους φίλους της αυτοκίνησης και το ευρύ κοινό. Το πρωτότυπο Renault 8 Gordini προσδιορίζει εκ νέου την κληρονομία του ομώνυμου original μοντέλου με τη μορφή ενός αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου coupé με αγωνιστικό χαρακτήρα. Παράλληλα, το Renault 4 JP4x4 Concept αποτελεί μια νέα προσέγγιση στις εκδόσεις Plein Air (1969) και JP4 (1981) του αυθεντικού Renault 4. Λανσάρει από την αρχή το “leisure” στιλ αυτών των οχημάτων με κομψή, σύγχρονη και ανάλαφρη διάθεση, μαζί με σύστημα τετρακίνησης.

Η Renault παίζει στην έδρα της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι

Περίπτερο Pro+ αφιερωμένο στα Renault LCV

Η μάρκα θα δώσει επίσης στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πλήρη γκάμα των LCV της σε ειδικό περίπτερο Renault Pro+. Εκτός από τα best-seller Renault Kangoo, Trafic και Master, στο περίπτερο θα βρίσκεται και το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric, που ανακηρύχθηκε πρόσφατα International Van of the Year 2027. Το νέο επαγγελματικό μοντέλο, είναι τεχνολογικά προηγμένο, αποδοτικό, άνετο, προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο.
 
 

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