Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!

Το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Σπαλιάρας είναι σε σχέση με την 28χρονη Τάμτα, η οποία έχει σπουδάσει Ψυχολογία και ασχολείται με τη γιόγκα.
  • Η Τάμτα έκανε μια μουσική αφιέρωση στον Σπαλιάρα με το τραγούδι "Ψυχεδέλεια" της Άννας Βίσση.
  • Μοιράστηκε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει το τραγούδι, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί ενάμιση μήνα και η Τάμτα μένει στη Γεωργία.
  • Ο Σπαλιάρας επισκέφθηκε πρόσφατα την Τιφλίδα για να γνωρίσει τους γονείς της.

Έναν δυνατό έρωτα που όλο και "φουντώνει" βιώνει ο Γιάννης Σπαλιάρας στο πλευρό της 28χρονης συντρόφου του, Τάμτα, η οποία μάλιστα δεν δίστασε να του κάνει μια άκρως επίκαιρη μουσική αφιέρωση με άρωμα... Άννας Βίσση!

Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!

Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!

Η 28χρονη σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα, Τάμτα, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και ασχολείται επαγγελματικά με τη γιόγκα, επέλεξε το τραγούδι “Ψυχεδέλεια”, θέλοντας να δείξει στον σύντροφό της το πόσο ερωτευμένη είναι. 

Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!

Η Τάμτα μοιράστηκε με τους διαδικτυαλούς της φίλους ένα βίντεο που την απεικονίζει να είναι μπροστά από τον καθρέφτη του σπιτιού της και να ερμηνεύει: «είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου»

Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!

Το ζευγάρι είναι μαζί ενάμιση μήνα και η Τάμτα μένει μόνιμα στη Γεωργία. Ο Γιάννης Σπαλιάρας μάλιστα πρόσφατα πήγε στη Τιφλίδα προκειμένου να γνωρίσει τους γονείς της αγαπημένης του

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΤΑΜΤΑ
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