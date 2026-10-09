Έναν δυνατό έρωτα που όλο και "φουντώνει" βιώνει ο Γιάννης Σπαλιάρας στο πλευρό της 28χρονης συντρόφου του, Τάμτα, η οποία μάλιστα δεν δίστασε να του κάνει μια άκρως επίκαιρη μουσική αφιέρωση με άρωμα... Άννας Βίσση!

Η 28χρονη σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα, Τάμτα, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και ασχολείται επαγγελματικά με τη γιόγκα, επέλεξε το τραγούδι “Ψυχεδέλεια”, θέλοντας να δείξει στον σύντροφό της το πόσο ερωτευμένη είναι.

Η Τάμτα μοιράστηκε με τους διαδικτυαλούς της φίλους ένα βίντεο που την απεικονίζει να είναι μπροστά από τον καθρέφτη του σπιτιού της και να ερμηνεύει: «είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου»

Το ζευγάρι είναι μαζί ενάμιση μήνα και η Τάμτα μένει μόνιμα στη Γεωργία. Ο Γιάννης Σπαλιάρας μάλιστα πρόσφατα πήγε στη Τιφλίδα προκειμένου να γνωρίσει τους γονείς της αγαπημένης του