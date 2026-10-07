Η Δανάη Παππά μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως πλέον έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά ένα κομμάτι της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να προστατεύσει περισσότερο τον εαυτό της και όσα βιώνει μακριά από την τηλεοπτική έκθεση.

Με αφορμή τον χωρισμό της από τη μακροχρόνια σχέση της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρώτησε αν υπάρχει κάτι νέο στην προσωπική της ζωή ή αν η ίδια έχει αποφασίσει να κρατά χαμηλούς τόνους.

«Και ελπίζω να μη μάθετε. Είναι η συνέχεια της πρότασης», απάντησε με χιούμορ η ηθοποιός στο Happy Day.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή η επιλογή αποτελεί πλέον για εκείνη έναν τρόπο να αισθάνεται ελεύθερη και να έχει τον έλεγχο όσων επιλέγει να μοιράζεται δημόσια.

«Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτόν τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δε με καταπιέζει δηλαδή καθόλου. Νιώθω πολύ ωραία που ξέρω ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δανάη Παππά τόνισε πως αισθάνεται πλέον πιο άνετα να εκτίθεται μέσα από τη δουλειά της, τους ρόλους και τα επαγγελματικά της βήματα, παρά μέσα από την προσωπική της ζωή.

«Μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου είναι τελείως δικά μου», σημείωσε.

«Νιώθω ότι θέλω να εκτίθεμαι σε θέματα που αφορούν την καριέρα μου, σε ρόλους όπως είναι η Μαρίνα, σε ρόλους όπως είναι η Ρωξάνη στο θέατρο τον χειμώνα. Νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεμαι σαν Δανάη σε πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω», κατέληξε η ηθοποιός.