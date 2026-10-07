Για τις δύο «νόστιμες», όπως τις χαρακτήρισε, αστρολογικές όψεις της ημέρας αλλά και την επίδραση που έχει η ανάδρομη Αφροδίτη σε γενικό πλαίσιο μίλησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star).

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για κάθε ζώδιο με βάση τις δύο όψεις που σχηματίζονται σήμερα

Σύνοδος Ερμή - ανάδρομης Αφροδίτης στον Σκορπιό

«Έχει γίνει ήδη όψη, έχει ολοκληρωθεί τα ξημερώματα, αλλά επηρεάζει όλη την ημέρα. Είναι μία πολύ ωραία όψη για ό,τι έχει να κάνει με θέματα επικοινωνίας, επαφών με τους άλλους, φιλικών και ερωτικών συναντήσεων. Και αν δεν ήταν και η Αφροδίτη ανάδρομη θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Στο ζώδιο του Σκορπιού, ξέρετε, μπροστά πάει η διαίσθηση, το ένστικτο ή το πώς νιώθουμε το συναίσθημά μας και όλα αυτά θα είναι πιο αποδοτικά αν πατήσουμε πάνω τους μέσα στη μέρα μας», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος.

Εξάγωνο Άρη (στον Λέοντα) - Ουρανού (στους Διδύμους)

«Το εξάγωνο του Άρη με τον Ουρανό είναι βοηθητικό, γιατί μπορεί να μας δώσει αυτό που λέμε μια ξαφνική λύση σε ένα πρόβλημα. Μας κάνει και λίγο πιο ενθουσιώδεις με τα καινούργια, με την τεχνολογία, με ό, τι καινούργιο βγαίνει και πιο τολμηρούς λίγο στη δράση μας.

Και είμαστε και πιο πρόθυμοι να πάρουμε ένα ρίσκο. Ευτυχώς η Σελήνη στην Παρθένο έτσι μας προσγειώνει λίγο. Άρα το ρίσκο θα είναι λελογισμένο», συμπλήρωσε.

Σελήνη στην Παρθένο σήμερα - Προσοχή στα απρόοπτα, το μεσημέρι- απόγευμα

«Η Σελήνη θα είναι όλη μέρα στο ζώδιο της Παρθένου. Η μόνη όψη η οποία είναι λίγο περίεργη είναι μεσημέρι απόγευμα, εκεί

που κάνει ένα τετράγωνο με τον Ουρανό. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα απρόοπτα. Είναι και μια ιδιαίτερη μέρα ούτως ή άλλως σήμερα εννοώ από πλευράς επικαιρότητας, Άρα θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και στις μετακινήσεις μας και όσο μπορούμε περισσότερο, έτσι να

προφυλάξουμε τον εαυτό μας και να μην βρεθούμε μέσα σε καταστάσεις περίεργες», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

Η Άση Μπήλιου έχει αναφερθεί διεξοδικά στην ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό και σήμερα κατά την έναρξη της εκπομπής υπενθύμισε ότι: «Aνάδρομη Αφροδίτη, δε σταματούν τα σκάνδαλα οικονομικά και όχι μόνο και στην υγεία, στην αισθητική γενικότερα και βέβαια και όλα αυτά που λέγαμε. Χωρισμοί όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι. Είναι και χωρισμοί σε επίπεδο επαγγελματικό, συνεργασίες που μπορεί ξαφνικά ενώ ξεκίνησαν με ενθουσιασμό να διαλύονται. Συμβαίνουν διάφορα τέτοια. Νομίζω πραγματικά θα βαρεθούμε να ακούμε, μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, όσο θα μείνει δηλαδή ανάδρομη η Αφροδίτη. Έχουμε πει ότι οι ανάδρομοι πλανήτες έχουν να κάνουν με το παρελθόν. Βγαίνουν στην επιφάνεια λοιπόν πράγματα που αφορούσαν στο παρελθόν».

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