Έλληνας ηθοποιός: «Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση»

Όσα είπε σε μία σπάνια δημόσια τοποθέτησή του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι δεν παρακολουθεί τηλεόραση και δεν αντέχει να βλέπει ή να ακούει τον εαυτό του.
  • Αναφέρθηκε στη δυσκολία που βιώνουν και άλλοι άνθρωποι με την αυτοπαρατήρηση στην τηλεόραση.
  • Παρά φήμες για επιστροφή του στην τηλεόραση, επικεντρώθηκε στη σχέση του με το μέσο.
  • Θα πρωταγωνιστήσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από το 2026-2027 στη κωμωδία "Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής".
  • Θα συνεργαστεί με τον Γιάννη Μπέζο μετά από τρεις δεκαετίες.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και ξεκαθάρισε ότι δεν παρακολουθεί τηλεόραση, ούτε αντέχει να βλέπει ή να ακούει τον εαυτό του στην οθόνη.

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Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης από το Happy Day κι αφορούσαν τη δική του προσωπική σχέση με το τηλεοπτικό μέσο.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έχει μια τεράστια πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος έχει μια τεράστια πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση

Τι είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος για την τηλεόραση

Ο ηθοποιός και κατά καιρούς παρουσιαστής ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τηλεοπτικά προγράμματα κι αν βλέπει τις δικές του εμφανίσεις.

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική κι ανέδειξε τη δυσκολία που, όπως είπε, μοιράζονται κι άλλοι άνθρωποι. «Δε βλέπω τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ», παραδέχτηκε γελώντας.

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Παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα για πιθανή επιστροφή του στην τηλεόραση, δεν επεκτάθηκε σε τέτοια συζήτηση και περιορίστηκε στη σχέση του με το μέσο.

Ο Γιάννης Μπέζος με τον Σπύρο Παπαδόπουλο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Γιάννης Μπέζος με τον Σπύρο Παπαδόπουλο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως φαίνεται, ο καταξιωμένος ηθοποιός θα βρίσκεται για τη θεατρική σεζόν 2026-2027 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί θα συνεργαστεί για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες -μετά τη σειρά των '90ς Οι Απαράδεκτοι- με τον συνάδελφο και φίλο του Γιάννη Μπέζο. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θα πρωταγωνιστεί από τις 26 Φεβρουαρίου 2027 στη διαχρονική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο ηθοποιός περιέγραψε με σαφήνεια γιατί αποφεύγει να παρακολουθεί τόσο τηλεοπτικά προγράμματα όσο και τις δικές του συμμετοχές σε σειρές ή άλλες εμφανίσεις.

Σπύρος Παπαδόπουλος σε Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Τι θες τώρα ρε;»

Θυμίζουμε ότι ο Σπύρος Παπαδόπουλος έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική τηλεόραση, τόσο ως πρωταγωνιστής σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες σειρές όσο και ως παρουσιαστής εμβληματικών ψυχαγωγικών εκπομπών και τηλεπαιχνιδιών.

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