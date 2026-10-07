Ψινάκης για Ρουβά: «Με απέλυσε. Δε θα ξανασυνεργαζόμουν»

Πώς τελείωσε η επαγγελματική σχέση του Σάκη Ρουβά με τον Ηλία Ψινάκη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Μπορεί η συνεργασία του Ηλία Ψινάκη με τον Σάκη Ρουβά να άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και να κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια(σ.σ: ολοκληρώθηκε το 2004), ο γνωστός μάνατζερ ωστόσο δήλωσε πως δε θα συνεργαζόταν ξανά με τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή. 

O Σάκης Ρουβάς/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Δρούκας 

O Σάκης Ρουβάς/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Δρούκας 
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«Με τον Σάκη δε θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ. Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα. Εγώ όταν θα συνεργαστώ με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές. Θα γίνει αυτό. Θέλει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη» είπε ο γνωστός μάνατζερ στην εκπομπή των «Rainbow Mermaids».

Ηλίας Ψινάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ηλίας Ψινάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Ο ίδιος, έκανε και μία αναδρομή στο παρελθόν πηγαίνοντας αρκετά πιο πίσω, λίγο πριν το 2004, και θυμήθηκε πως ο Σάκης αποφάσισε ουσιαστικά να διακόψουν την επαγγελματική τους σχέση.

«Όταν είχα κανονίσει με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δε θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς – Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν, ήμουν πάντα στο πλάι. Ήξεραν το “Ηλίας Ψινάκης”, αλλά όχι τη μούρη μου. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά. Ο Σάκης ήταν να γίνει σταρ, τα είχε όλα τα εχέγγυα, τα είχαμε φτιάξει όλα με τη φίλη μου για να πάει στην Αμερική. Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω “τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Μου λέει “γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;”. Του είπα “δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Μπορεί να πέρασαν από τότε πάνω από είκοσι χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ηλία Ψινάκη οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ και πλέον δεν έχουν καμία επικοινωνία. 

Ηλίας Ψινάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ηλίας Ψινάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
 

«Με τον Σάκη δε μιλάω, γιατί αυτός δε μιλάει, δε μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά».

Τέλος ανέφερε πως ο ίδιος είναι αυτός που κέρδισε πιο πολλά από αυτή τη συνεργασία. «Εγώ πήρα πιο πολλά. Κερδισμένος βγήκα. Πέρασα καταπληκτικά με τον Σάκη και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πράγματα μετά. Με βοήθησε». 

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ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ
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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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