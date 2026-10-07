Η Ιωάννα Λίλη μίλησε δημόσια για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο μιας γυναίκας με την οποία τη συνέδεε στενή φιλία.

Στις δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τετάρτη στην εκπομπή Super Κατερίνα, περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως ένα πρόσωπο φωτεινό και παραδέχτηκε ότι μέχρι το τέλος πίστευε πως θα υπήρχε ανατροπή.

Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη ανέφερε αυτολεξεί: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα».

Η παρέμβασή της ήρθε μήνες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών. Είχαν προηγηθεί δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γίνει γνωστή ως μοντέλο και πρώην γυμνάστρια. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα στο Instagram

Στο μήνυμά της για τη μητέρα της, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Η τοποθέτηση της Ιωάννας Λίλη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να συνοδεύει την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, με πρόσωπα από το κοντινό της περιβάλλον να μιλούν ανοιχτά για την απουσία της και για τη μάχη που προηγήθηκε.