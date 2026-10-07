Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»

Όσα είπε το πρώην μοντέλο για τη φίλη της που έφυγε από τη ζωή

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Λίλη εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, με την οποία είχε στενή φιλία.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε στις 25 Μαΐου σε ηλικία 56 ετών, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.
  • Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω Instagram, περιγράφοντας τη μητέρα της ως μαχήτρια και πρότυπο.
  • Η Λίλη τόνισε ότι πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή σε θαύμα για την ανάρρωση της Μαστροκώστα.
  • Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα προκαλεί συναισθηματική φόρτιση στους κοντινούς της ανθρώπους.

Η Ιωάννα Λίλη μίλησε δημόσια για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατο μιας γυναίκας με την οποία τη συνέδεε στενή φιλία.

Στις δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τετάρτη στην εκπομπή Super Κατερίνα, περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως ένα πρόσωπο φωτεινό και παραδέχτηκε ότι μέχρι το τέλος πίστευε πως θα υπήρχε ανατροπή.

Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»

Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη ανέφερε αυτολεξεί: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα».

Η παρέμβασή της ήρθε μήνες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών. Είχαν προηγηθεί δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε γίνει γνωστή ως μοντέλο και πρώην γυμνάστρια. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»

Η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα στο Instagram

Στο μήνυμά της για τη μητέρα της, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Η τοποθέτηση της Ιωάννας Λίλη επαναφέρει στο προσκήνιο τη συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να συνοδεύει την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, με πρόσωπα από το κοντινό της περιβάλλον να μιλούν ανοιχτά για την απουσία της και για τη μάχη που προηγήθηκε.

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