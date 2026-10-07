Η Άννα Κουρή έκανε μια αναδρομή σε στιγμές της τηλεοπτικής της πορείας.

Ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς, ξεχωριστή θέση είχε φυσικά η σειρά «Οι Μεν και Δεν», μέσα από την οποία η ηθοποιός αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό.

Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν είχε πέσει στο τραπέζι η ιδέα να επιστρέψει η επιτυχημένη σειρά μέσα από ένα remake. Ωστόσο, ο Χάρης Ρώμας είχε διαφορετική άποψη, καθώς προτίμησε να προχωρήσει στη δημιουργία του «Καφέ της Χαράς».

«Το σκεφτήκαμε. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το “Καφέ της Χαράς” για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δε θέλω», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Κουρή.

Χάρης Ρώμας - Άννα Κουρή

Η ίδια αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που έχει μέχρι σήμερα με τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να την αναγνωρίζει και να την ταυτίζει με αυτόν.

«Ακόμα και τώρα με ταυτίζουν, δυστυχώς, με αυτόν τον ρόλο. Δε μου αρέσει πολύ, αλλά μου αρέσει η αγάπη του κόσμου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.