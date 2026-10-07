Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»

«Τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει – Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.26 , 18:19 Σε κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ
07.10.26 , 18:18 Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof: Θα γράψει ιστορία
07.10.26 , 17:46 Άννα Κουρή: Γιατί δεν έγινε ποτέ το remake των «Μεν και Δεν»
07.10.26 , 17:40 Ασφάλεια Ασπροπύργου: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Νίκαια
07.10.26 , 17:39 Νέο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει μετά τους 12 μήνες
07.10.26 , 17:26 Δανάη Παππά: «Ελπίζω να μη μάθετε» – Η απάντησή της για τα προσωπικά της
07.10.26 , 17:07 First Dates: Τρία ραντεβού γεμάτα εκπλήξεις -Θα γίνει το πολυπόθητο «κλικ»;
07.10.26 , 16:59 Με παραβιάσεις απάντησε η Τουρκία στην επίσκεψη Ρούμπιο
07.10.26 , 16:49 Χαλκίδα: 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην της
07.10.26 , 16:41 Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
07.10.26 , 16:00 Clubbing μετά τα 40: Ποιος αποφάσισε ότι μεγαλώσαμε γι’ αυτό;
07.10.26 , 15:59 Aκρίβεια: Στα ύψη τα τρόφιμα παρά τα κυβερνητικά μέτρα
07.10.26 , 15:53 7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα
07.10.26 , 15:50 Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
07.10.26 , 15:29 Γνωστός ηθοποιός για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχασα 18 κιλά»
Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του;
Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου
Βίσση σε μουσικούς: «Eίστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Anastazja - Χρύσανθος: «Θα προτιμούσα να μην ξανασυνεργαστούμε»
Μαζωνάκης: «Κίνηση ματ» από τον γιατρό - «Αδειάζει» ξανά τη σύζυγό του
Τροχός της Τύχης: «Ζόρικη υπόθεση» η λύση του γρίφου
Δίκη Τέμπη: Λιποθύμησε ο Πάνος Ρούτσι - Αποχώρησε με φορείο
Άση Μπήλιου: Δύο «γλυκιές» όψεις σήμερα - Πώς να τις αξιοποιήσουν τα ζώδια
Βίσση: «Ο Καρβέλας ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας ότι θα με καταστρέψει»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άννα Κουρή έκανε μια αναδρομή σε στιγμές της τηλεοπτικής της πορείας.

Ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς, ξεχωριστή θέση είχε φυσικά η σειρά «Οι Μεν και Δεν», μέσα από την οποία η ηθοποιός αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό.

Άννα Κουρή: Η ηλικία, ο λόγος που δεν έκανε παιδιά και η ζωή στο Κονγκό

Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν είχε πέσει στο τραπέζι η ιδέα να επιστρέψει η επιτυχημένη σειρά μέσα από ένα remake. Ωστόσο, ο Χάρης Ρώμας είχε διαφορετική άποψη, καθώς προτίμησε να προχωρήσει στη δημιουργία του «Καφέ της Χαράς».

Χάρης Ρώμας: Η ηλικία, η πρώην σύζυγος και το πραγματικό του όνομα

«Το σκεφτήκαμε. Ο Χάρης δεν ήθελε. Γιατί προτίμησε να κάνουν το “Καφέ της Χαράς” για κάποιο λόγο. Αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά τώρα πια παραέχουμε μεγαλώσει. Τι θα κάνουμε; Γιαγιάδες, προγιαγιάδες; Δε θέλω», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Κουρή.

Άννα Κουρή: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον σύζυγό της!

Χάρης Ρώμας - Άννα Κουρή

Χάρης Ρώμας - Άννα Κουρή

Η ίδια αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που έχει μέχρι σήμερα με τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να την αναγνωρίζει και να την ταυτίζει με αυτόν.

«Ακόμα και τώρα με ταυτίζουν, δυστυχώς, με αυτόν τον ρόλο. Δε μου αρέσει πολύ, αλλά μου αρέσει η αγάπη του κόσμου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΗ
 |
ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
 |
XΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ
 |
ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δανάη Παππά
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: «Ελπίζω να μη μάθετε» – Η απάντησή της για τα προσωπικά της
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ψαρράς: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μεγαλώνεις ένα παιδί»
Μάικλ Ντάγκλας: Τι Είπε Για Τη Μάχη Με Τον Καρκίνο
Celebrities & Gossip Νεα
Γνωστός ηθοποιός για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έχασα 18 κιλά»
Ιάσονας Χρόνης: Η ηλικία, το τραγούδι και η «στροφή» στο θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Ιάσονας Χρόνης: Η ηλικία, το τραγούδι και η «στροφή» στο θέατρο
Σπύρος Παπαδόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Έλληνας ηθοποιός: «Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση»
Βίσση-Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του;
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Celebrities & Gossip Νεα
Τότσικας: «Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς - Έχουν καλλιτεχνική φλέβα»
Ιωάννα Λίλη - Γωγώ Μαστροκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλη για Μαστροκώστα: «Μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα»
Ψινάκης Για Ρουβά: «Δε θα Ξανασυνεργαζόμουν»
Celebrities & Gossip Νεα
Ψινάκης για Ρουβά: «Με απέλυσε. Δε θα ξανασυνεργαζόμουν»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top