Μάικλ Ντάγκλας: Τι Είπε Για Τη Μάχη Με Τον Καρκίνο

Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε το 2010 όταν διεγνώσθη με καρκίνο του φάρυγγα, και μάλιστα 4ου σταδίου, έγραψε στα απομνημονεύματά του «One Helluva Ride», ο χολιγουντιανός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας.

Ο σύζυγος της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο έκανε επτά εβδομάδες ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας και είχε χάσει περίπου 18 κιλά.

Όπως ήδη μετά τέσσερις εβδομάδες θεραπείας ήταν ωχρός και μετά η κατάσταση χειροτέρεψε.

«Στην αρχή ο πόνος ήταν έντονος, αλλά διαχειρίσιμος. Μέχρι την τρίτη εβδομάδα, όμως, βρισκόμουν σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή η “μαύρη περίοδος της ζωής του” δεν ήταν δύσκολη μόνο για εκείνον αλλά και για τη σύζυγό του Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και τα δύο τους παιδιά, Ντίλαν και Κάρις που τότε ήταν 10 ετών και 7 αντιστοιχα.

«Τα παιδιά ήταν πολύ μικρά για να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτά τα περιοδικά, οπότε όλο αυτό ήταν τραυματικό για εκείνα. Διάβαζαν πως πεθαίνω».

Ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του όμως λόγω της εξάντλησης που ένιωθε.

«Εκείνος ο καναπές είχε γίνει η καρέκλα μου, το γραφείο μου, το τραπέζι μου, το κρεβάτι μου, η σωσίβια λέμβος μου σε μια θάλασσα απόλυτης εξάντλησης» δήλωσε.

Ο Μάικλ Ντάγκλας με την κόρη του Κάρις/ φωτογραφία από ndp

Μάλιστα ο ηθοποιός όπως παραδέχτηκε, ξέσπασε σε κλάματα όταν του είπαν πως ο καρκίνος είναι σε ύφεση.

«Ξέσπασα σε κλάματα. Το να πω ότι ο καρκίνος με έκανε πιο ταπεινό θα ήταν λίγο. Με έκανε να νιώθω μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για όλα όσα είχα στη ζωή μου. Είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά ένιωσα σαν να ξαναγεννιόμουν. Οι προτεραιότητές μου άλλαξαν. Ο καρκίνος μου έδειξε τι σημαίνει οικογένεια. Με έκανε να νιώσω μια αγάπη που δεν γνώριζα ότι υπήρχε πραγματικά. Έβλεπα τα πάντα λίγο πιο καθαρά και λίγο πιο φωτεινά και απέκτησα πολύ μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο περνούσα τον χρόνο μου», εξομολογήθηκε.





