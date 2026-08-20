Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!

«Η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 19:58 Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
20.08.26 , 19:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
20.08.26 , 19:05 ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
20.08.26 , 18:32 Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
20.08.26 , 18:30 Τραμπ: Θέλει να προκαλέσει οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν
20.08.26 , 18:02 Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
20.08.26 , 17:39 Κολομβία: Kατέρρευσε ανάχωμα σε παράνομο χρυσωρυχείο, τουλάχιστον 13 νεκροί
20.08.26 , 17:25 Χαϊδάρι: Νεκρός ο 60χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο βενζινάδικό του
20.08.26 , 17:08 Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!
20.08.26 , 16:36 Εξελιγμένα συστήματα πυρανίχνευσης σε 22 αρχαιολογικούς χώρους
20.08.26 , 16:29 Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!
20.08.26 , 16:27 Καιρός: Θερμή «εισβολή» προ των πυλών - Πού θα σημειωθούν 40αρια
20.08.26 , 16:00 Ο «κανόνας 3-6-9» μπορεί να σου δείξει αν η σχέση σου έχει μέλλον
20.08.26 , 15:57 Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
20.08.26 , 15:52 Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα κατεχόμενα της Κύπρου
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε ένα από τα insta stories της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης γιόρτασαν τον σαραντισμό του γιου τους, που συμπλήρωσε 40 ημέρες ζωής.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης.
  • Η Μπάγια μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα στο Instagram, εκφράζοντας συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.
  • Η οικογένεια βιώνει αλλαγές στην καθημερινότητά τους λόγω του ερχομού του παιδιού.
  • Η Μπάγια και ο Νίκος είναι παντρεμένοι από τον Φεβρουάριο και είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μια προσωπική στιγμή από τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς μοιράστηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης, καθώς ο γιος τους συμπλήρωσε 40 ημέρες ζωής και το ζευγάρι πήγε στην εκκλησία για την καθιερωμένη ευχή του σαραντισμού

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η ανάρτηση για τον πρώτο μήνα ζωής του γιου της

Η επίσκεψη έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, με τη δημοσιογράφο να δημοσιεύει φωτογραφίες από την ημέρα στο προφίλ της στο Instagram.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι ερωτευμένη με τον γιο της!

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι ερωτευμένη με τον γιο της! /Φωτογραφία Instagram

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της που σαράντισε!

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε η δημοσιογράφος, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό έξω από την εκκλησία δίπλα στο καρότσι του μωρού, αλλά κι εικόνες από το εσωτερικό του ναού. Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Μπάγια κρατάει τον γιο της αγκαλιά κι ετοιμάζεται να τον φιλήσει.

Αντωνοπούλου - Κώτσης: Το συγκινητικό βίντεο από τη γέννηση του γιου τους

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου στο Instagram

Η Μπάγια Αντωνοπούλου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το εξής μήνυμα: «40 ημέρες γεμάτες αγάπη και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας!💙🍼🧿 Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, πήραμε την ευχή του σαραντισμού.Μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.🙏🏻 Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, ο κόσμος μας έγινε πιο όμορφος. Και αυτές οι 40 ημέρες μαζί σου μας έμαθαν πως η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι. Να μας ζήσεις γιε μας. Να είσαι πάντα γερός, ευλογημένος και καλότυχος!🧿».

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Η οικογένεια και η νέα καθημερινότητα

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έγινε πριν από λίγες εβδομάδες για πρώτη φορά μητέρα και, μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Κώτση, διανύουν τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους ζωής με επίκεντρο τον γιο τους. Ο ερχομός του παιδιού τους έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, όπως προκύπτει κι από τη δημόσια αναφορά της στην εμπειρία της μητρότητας μέσα από την ανάρτηση. 

Μπάγια Αντωνοπούλου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης

Η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης /Φωτογραφία Instagram

Η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκαν και λίγους μήνες αργότερα υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, με την οικογένειά τους να μεγαλώνει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζον Στάμος
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
Λάκης Λαζόπουλος - Πάνος Βλάχος
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!
Τζένη Μπότση
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία
Ρέβη, Τότσικας Και Λεβεντογιάννης Μαζί Σε Πανηγύρι
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top