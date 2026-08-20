Μια προσωπική στιγμή από τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς μοιράστηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης, καθώς ο γιος τους συμπλήρωσε 40 ημέρες ζωής και το ζευγάρι πήγε στην εκκλησία για την καθιερωμένη ευχή του σαραντισμού.

Η επίσκεψη έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, με τη δημοσιογράφο να δημοσιεύει φωτογραφίες από την ημέρα στο προφίλ της στο Instagram.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είναι ερωτευμένη με τον γιο της! /Φωτογραφία Instagram

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε η δημοσιογράφος, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό έξω από την εκκλησία δίπλα στο καρότσι του μωρού, αλλά κι εικόνες από το εσωτερικό του ναού. Σε μία ακόμη φωτογραφία, η Μπάγια κρατάει τον γιο της αγκαλιά κι ετοιμάζεται να τον φιλήσει.

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου στο Instagram

Η Μπάγια Αντωνοπούλου συνόδευσε τη δημοσίευσή της με το εξής μήνυμα: «40 ημέρες γεμάτες αγάπη και στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας!💙🍼🧿 Σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, πήραμε την ευχή του σαραντισμού.Μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.🙏🏻 Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, ο κόσμος μας έγινε πιο όμορφος. Και αυτές οι 40 ημέρες μαζί σου μας έμαθαν πως η πιο μεγάλη ευτυχία μπορεί να χωρέσει σε ένα τόσο μικρό πλασματάκι. Να μας ζήσεις γιε μας. Να είσαι πάντα γερός, ευλογημένος και καλότυχος!🧿».

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Η οικογένεια και η νέα καθημερινότητα

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έγινε πριν από λίγες εβδομάδες για πρώτη φορά μητέρα και, μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Κώτση, διανύουν τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους ζωής με επίκεντρο τον γιο τους. Ο ερχομός του παιδιού τους έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, όπως προκύπτει κι από τη δημόσια αναφορά της στην εμπειρία της μητρότητας μέσα από την ανάρτηση.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης /Φωτογραφία Instagram

Η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκαν και λίγους μήνες αργότερα υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, με την οικογένειά τους να μεγαλώνει.