Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Ιανουαρίου

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Τιμοθέου Αποστόλου και Αγίου Αναστασίου του Πέρση.

Ο Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας από έλληνα πατέρα και Ιουδαία μητέρα, την Ευνίκη. Έμεινε πολύ μικρός ορφανός από πατέρα και η γιαγιά του, η Λωίδα, τον ανέθρεψε χριστιανικά.

Όταν ο απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τα Λύστρα, εκτιμώντας τα πνευματικά του χαρίσματα και το φλογερό ιεραποστολικό του ζήλο, τον πήρε συνοδό του στη Β’ αποστολική περιοδεία, όπου έζησε όλες τις περιπέτειες του κορυφαίου αποστόλου για τη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου, επέστρεψε στην Έφεσο και συνέχισε την ιεραποστολική του δράση.

Ο Άγιος Τιμόθεος

Κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής εορτής της Αρτέμιδας στην Έφεσο, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και μαρτυρικό θάνατο από τον εξαγριωμένο ειδωλολατρικό όχλο, επειδή κατέκρινε τις τελετές τους.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης*
  • Αναστασία, Τασούλα *
  • Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος*
  • Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 0 λεπτά.

Σελήνη 3.5 ημερών

