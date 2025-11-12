Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου και Αγίου Νείλου.

Ο Νείλος ήταν Ιερομόναχος από την Κυνουρία. Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τερζάκης γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Το 1601 μπήκε στο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής, όπου χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και ιερομόναχος με το όνομα Νείλος. Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος και ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη.

Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου 1651 και κατά την ανεύρεση των λειψάνων του η σπηλιά ανάβλυζε μύρο, γι’ αυτό και ονομάστηκε Μυροβλύτης. Η κάρα του βρίσκεται στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Νείλο υπάρχουν στη γενέτειρά του και στη συνοικία Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Νείλος



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:02 και θα δύσει στις 18:15. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 13 λεπτά.

Σελήνη 22.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας (World Pneumonia Day) καθιερώθηκε το 2009, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής Πνευμονίας για:

Να υπενθυμίσει στην κοινή γνώμη, ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονίας.

Να προκαλέσει δράσεις για την καταπολέμηση της πνευμονίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO). Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός κατά της Παιδικής Πνευμονίας (Global Coalitition Against Child Pneumonia) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2009 από τη σύμπραξη 125 μη κυβερνητικών οργανώσεων, κινημάτων πολιτών και κυβερνητικών οργανώσεων.