Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Noεμβρίου
12.11.25 , 00:25 Αυτό είναι το ζευγάρι που θα μονομαχήσει για να μπει στη Φάρμα!
11.11.25 , 23:58 Φάρμα: «Τελείωσε, πάμε παρακάτω» - Η έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
11.11.25 , 23:38 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 23:13 Άγριος Τσακωμός Οδηγών Στη Λένορμαν
11.11.25 , 23:13 Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!
11.11.25 , 23:06 Βορίζια: Νέο Βίντεο Από Επεισόδιο Μεταξύ Των 2 Οικογενειών
11.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια είναι τα ζητούμενα της δεύτερης δοκιμασίας ασυλίας;
11.11.25 , 22:34 Πέθανε η 27χρονη Αναστασία, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα
11.11.25 , 22:31 Το νέο άλμπουμ του Pan Pan είναι η απόλυτη πολυαισθητηριακή εμπειρία
11.11.25 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 11/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
11.11.25 , 22:06 Στη φυλακή ο ιερέας youtuber και ακόμη τρεις για ναρκωτικά
11.11.25 , 22:04 Τάμτα: Η κόρη της Άννυ έχει γενέθλια - Απίστευτο, αλλά έγινε 30 ετών!
11.11.25 , 22:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία του επιστάτη και την πραλίνα
11.11.25 , 21:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση - ορόσημο για επαρκείς κατώτατους μισθούς
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Noεμβρίου
Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου και Αγίου Νείλου.

Ο Νείλος ήταν Ιερομόναχος από την Κυνουρία. Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τερζάκης γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Το 1601 μπήκε στο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής, όπου χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος και ιερομόναχος με το όνομα Νείλος. Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος και ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Noεμβρίου

Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου 1651 και κατά την ανεύρεση των λειψάνων του η σπηλιά ανάβλυζε μύρο, γι’ αυτό και ονομάστηκε Μυροβλύτης. Η κάρα του βρίσκεται στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Νείλο υπάρχουν στη γενέτειρά του και στη συνοικία Χατζηκυριάκειο του Πειραιά.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νείλος

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:02 και θα δύσει στις 18:15. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 13 λεπτά.

Σελήνη 22.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας (World Pneumonia Day) καθιερώθηκε το 2009, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής Πνευμονίας για:

  • Να υπενθυμίσει στην κοινή γνώμη, ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών.
  • Να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονίας.
  • Να προκαλέσει δράσεις για την καταπολέμηση της πνευμονίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO). Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός κατά της Παιδικής Πνευμονίας (Global Coalitition Against Child Pneumonia) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2009 από τη σύμπραξη 125 μη κυβερνητικών οργανώσεων, κινημάτων πολιτών και κυβερνητικών οργανώσεων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top