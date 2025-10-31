Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα

Η αποταμίευση είναι απαραίτητο μέσο για την οικονομική σταθερότητα

31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Γιατί 8 στους 10 Έλληνες δεν αποταμιεύουν / Βίντεο: ΑΝΤ1

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, με τη πολυετή εμπειρία που διαθέτει στη ρύθμιση οφειλών και την εκπαίδευση καταναλωτών στη διαχείριση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης στις 31 Οκτωβρίου και παρέχει συμβουλές για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των νοικοκυριών.

Τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και παρέχει συμβουλές για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των νοικοκυριών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης μάς υπενθυμίζει τη σημασία της αποταμίευσης ως απαραίτητο μέσο για την οικονομική σταθερότητα ως ένα μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων οικονομικών κρίσεων, αλλά και ως ένα μέσο επίτευξης οικονομικών στόχων.

Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές για την αποταμίευση και τη διαχείριση των οικονομικών σας:

  • Ορίζουμε στόχους αποταμίευσης: Καθορίζουμε ξεκάθαρους στόχους αποταμίευσης, όπως η αγορά ενός αντικειμένου ή η εκπαίδευση των παιδιών μας. Αυτό θα βοηθήσει να μείνουμε επικεντρωμένοι και προσηλωμένοι στον οικονομικό μας προγραμματισμό
  • Συντάσσουμε τον προϋπολογισμό: Καταγράφουμε τα έσοδα και τα έξοδά μας συμπεριλαμβάνοντας μία τακτική αποταμίευση με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρημάτων μας
  • Μειώνουμε τα περιττά έξοδα: Αναγνωρίζουμε και μειώνουμε τα περιττά έξοδα κυρίως σε μικρές καθημερινές  συνήθειες που κρίνουμε ότι δεν είναι απαραίτητες
  • Χρησιμοποιούμε λογαριασμούς αποταμίευσης: Επιλέγουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό που θα τον χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την αποταμίευση των χρημάτων μας και ενημερωνόμαστε από το πιστωτικό  ίδρυμα για τους όρους και τα επιτόκιά του
  • Εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας: Ενημερώνουμε και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά και τους νέους στην ορθή καταναλωτική συμπεριφορά και στην προστασία του εισοδήματός τους.

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης μάς υπενθυμίζει τη σημασία της αποταμίευσης ως απαραίτητο μέσο για την οικονομική σταθερότητα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό κάθε καταναλωτή, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα ρύθμισης οφειλών, παρέχοντάς του ενημέρωση, υποστήριξη και συνεργασία από εξειδικευμένους και έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες.

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

On line φόρμα υποβολής αιτήματος
e-mail: info@eeke.gr
Τηλέφωνο: 2108817730
Ιστότοπος: www.eeke.gr

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
 |
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
