Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου.

Ο Ανίκητος είναι μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται, μαζί με του ανιψιού του Φωτίου, στις 12 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ανίκητος.

Θείος και ανιψιός ήσαν ιατροί Ανάργυροι από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός θέλησε να κηρύξει διωγμό κατά των χριστιανών, μίλησε ενώπιον της Συγκλήτου με υβριστικούς λόγους εναντίον τους. Ο Ανίκητος, που ήταν παρών, ομολόγησε με παρρησία ότι είναι Χριστιανός.

Τότε, ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έριξαν στα λιοντάρια, που όμως δεν του επιτέθηκαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε μεγάλος σεισμός και συνετρίβησαν πολλά ειδωλολατρικά αγάλματα. Οι βασανιστές του δεν πτοήθηκαν και τον έβαλαν σε τροχό με αναμμένη φωτιά από κάτω, αλλά ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Τότε έτρεξε και τον ασπάστηκε ο ανεψιός του Φώτιος. Μόλις είδαν αυτό οι ειδωλολάτρες, έδεσαν και τους δύο μέσα στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου, στο οποίο μαρτύρησαν τελικά από την υπερθέρμανση του νερού.

Μέρη της κάρας του Αγίου Φωτίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων και Διονυσίου του Αγίου Όρους, ενώ τμήματα των λειψάνων του Αγίου Ανίκητου στις Μονές Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και Κύκκου της Κύπρου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ανίκητος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:37 και θα δύσει στις 20:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 3.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (International Youth Day), η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.