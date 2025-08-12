Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Αυγούστου
11.08.25 , 23:59 Σάμος: Tα μηνύματα σοκ του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του
11.08.25 , 23:40 Πάρτι γενεθλίων μέχρι πρωίας για την Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα!
11.08.25 , 23:11 Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον λόγω «εγκληματικότητας»
11.08.25 , 23:02 Μουτάφη – Νιφλής: Τρυφερές στιγμές στην Αίγινα με τον γιο τους, Δημήτρη
11.08.25 , 22:16 Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!
11.08.25 , 22:12 Kαταπέλτης η Ευρωπαία εισαγγελέας: «Τα Τέμπη μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»
11.08.25 , 21:40 Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη
11.08.25 , 21:25 «Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού
11.08.25 , 21:15 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 21:12 Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ
11.08.25 , 20:33 Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»
11.08.25 , 20:21 Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας
11.08.25 , 20:00 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
11.08.25 , 19:30 Σε ύφεση η φωτιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου.

Ο Ανίκητος είναι μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται, μαζί με του ανιψιού του Φωτίου, στις 12 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ανίκητος.

Θείος και ανιψιός ήσαν ιατροί Ανάργυροι από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός θέλησε να κηρύξει διωγμό κατά των χριστιανών, μίλησε ενώπιον της Συγκλήτου με υβριστικούς λόγους εναντίον τους. Ο Ανίκητος, που ήταν παρών, ομολόγησε με παρρησία ότι είναι Χριστιανός.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Αυγούστου

Τότε, ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έριξαν στα λιοντάρια, που όμως δεν του επιτέθηκαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε μεγάλος σεισμός και συνετρίβησαν πολλά ειδωλολατρικά αγάλματα. Οι βασανιστές του δεν πτοήθηκαν και τον έβαλαν σε τροχό με αναμμένη φωτιά από κάτω, αλλά ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Τότε έτρεξε και τον ασπάστηκε ο ανεψιός του Φώτιος. Μόλις είδαν αυτό οι ειδωλολάτρες, έδεσαν και τους δύο μέσα στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου, στο οποίο μαρτύρησαν τελικά από την υπερθέρμανση του νερού.

Μέρη της κάρας του Αγίου Φωτίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων και Διονυσίου του Αγίου Όρους, ενώ τμήματα των λειψάνων του Αγίου Ανίκητου στις Μονές Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και Κύκκου της Κύπρου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανίκητος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:37 και θα δύσει στις 20:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 45 λεπτά.

Σελήνη 3.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (International Youth Day), η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top