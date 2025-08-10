Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Kυριακή 10 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.
Ο Άγιος Ήρων απεβίωσε ειρηνικά. Ίσως είναι ο φιλόσοφος Ήρων, προς τον οποίον γράφει ολόκληρο Λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (βλέπε 25 Ιανουαρίου), και ο οποίος αρχίζει ως εξής:
«Τὸν φιλόσοφον ἐπαινέσομαι, καὶ εἰ κάμνω τῷ σώματι· φιλόσοφον γάρ· ἐπαινέσομαι δὲ καὶ λίαν εἰκότως. Ὁ μὲν γὰρ φιλόσοφος, ἐγὼ δὲ σοφίας θεραπευτής»....
Σημείωση: Ορισμένα Αγιολόγια, αναφέρουν και τη μνήμη κάποιου μάρτυρος Ηραΐδου.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Ήρων
- Ηρωνία, Ηρώ
- Λαυρέντιος, Λαυρέντης
- Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα
- Ιππόλυτος
- Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:36 και θα δύσει στις 20:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 49 λεπτά.
