Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.

Ο απόστολος Ματθίας ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, που διαδέχθηκε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, όταν αυτός μετά την προδοσία του Κυρίου αυτοκτόνησε. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 14 Μαΐου από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Για τον θάνατό του Απόστολου Ματθία, που επισυνέβη γύρω στο 80 μ.Χ, υπάρχουν τρεις εκδοχές:

Λιθοβολήθηκε στην Αιθιοπία (σημερινή Γεωργία) από ειδωλολάτρες.

Λιθοβολήθηκε από Ιουδαίους στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Πέθανε σε βαθύ γήρας στην Ιερουσαλήμ.

Τμήματα των λειψάνων του Απόστολου Ματθία βρίσκονται στο ναό της Αγίας Μαρίας Ματζόρε στη Ρώμη και στη Μονή Κύκκου της Κύπρου.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:35 και θα δύσει στις 20:26. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 0.8 ημέρας