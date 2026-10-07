Η κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

Υπό την προεδρία Γ. Γεραπετρίτη και Μ. Ρούμπιο

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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιεύθηκε η κοινή δήλωση Ελλάδας-ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο, με συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
  • Ελλάδα και ΗΠΑ δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις και να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις.
  • Ανακοινώθηκαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισ. δολαρίων για την υποστήριξη της ελληνικής άμυνας.
  • Υπογράφηκε συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία και ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά.
  • Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η ενέργεια, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο της κοινής δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον έκτο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ, στον οποίο συμμετείχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Ύμνος στην Ελλάδα η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Στην κοινή δήλωση αναφέρεται: 

«Στις 7 Οκτωβρίου 2026,  ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

Άμυνα και Ασφάλεια 

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Οικονομική και εμπορική συνεργασία 

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα»

Πολιτιστικοί δεσμοί: 

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων».
 

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