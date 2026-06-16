Επιδόματα, έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις, ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών και διατάξεις που βάζουν τέλος σε καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, περιλαμβάνει η φαρέτρα των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, με φόντο την σκληρή κόντρα κυβέρνησης- αντιπολίτευσης για τη συνταγή της οικονομικής πολιτικής

Μπαράζ επιδομάτων- ενισχύσεων και ρυθμίσεων για οφειλές από το υπουργείο Οικονομικών

Aντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για ένα μπαράζ διατάξεων, που υποστηρίζουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, να αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση, με συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών.

Μπαράζ επιδομάτων και ρυθμίσεων

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίζεται εντός των ημερών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το έκτακτο επίδομα των παιδιών, το αυξημένο επίδομα στους συνταξιούχους, η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους. Στο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος εντάσσονται, η αύξηση του ακατάσχετου, η πιο εύκολη αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η ρύθμιση των 72 δόσεων, η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό και μικρών χρεών.

Παράλληλα, μπήκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια.

Προβλέπεται πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο, αλλά και πλαφόν εξόφλησης ως το 75% του αρχικού δανείου. Επίσης, μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα και τις θολές χρεώσεις.

Παράταση για ελβετικό φράγκο

Παρατείνεται επίσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες.

Νέα πλατφόρμα στη μάχη κατά της ακρίβειας

Όσο για τη μάχη κατά της ακρίβειας, αύριο παρουσιάζεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα POSOKANEI, που δίνει δυνατότητα για σύγκριση τιμών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετς, επιτρέποντας και συγκρίσεις με όσα ίσχυαν προ διμήνου.

