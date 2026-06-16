Μπαράζ επιδομάτων, ενισχύσεων και ρυθμίσεων οφειλών!

Οι νέες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης

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Οικονομια
Νέες διατάξεις με επιδόματα, ενισχύσεις, ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε μπαράζ επιδομάτων και ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καθημερινότητα των πολιτών.
  • Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται έκτακτα επιδόματα για παιδιά, αυξημένα επιδόματα συνταξιούχων και επιστροφή ενοικίου.
  • Για το ιδιωτικό χρέος, προβλέπεται αύξηση του ακατάσχετου, ρύθμιση 72 δόσεων και υπαγωγή μικρών χρεών στον Εξωδικαστικό.
  • Το υπουργείο Ανάπτυξης προτείνει πλαφόν στα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και τέλος στις θολές χρεώσεις.
  • Παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο έως 30 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Επιδόματα, έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις, ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών και διατάξεις που βάζουν τέλος σε καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, περιλαμβάνει η φαρέτρα των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, με φόντο την σκληρή κόντρα κυβέρνησης- αντιπολίτευσης για τη συνταγή της οικονομικής πολιτικής 

Έκτακτο επίδομα: Πότε θα γίνει η πληρωμή των 150 ευρώ για κάθε παιδί

Μπαράζ επιδομάτων- ενισχύσεων και ρυθμίσεων για οφειλές από το υπουργείο Οικονομικών 

Aντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για ένα μπαράζ διατάξεων, που υποστηρίζουν τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, να αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση, με συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών. 

Μπαράζ επιδομάτων και ρυθμίσεων 

Μπαράζ επιδομάτων και ρυθμίσεων 

Μπαράζ επιδομάτων και ρυθμίσεων 

Μπαράζ επιδομάτων και ρυθμίσεων 

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίζεται εντός των ημερών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το έκτακτο επίδομα των παιδιών, το αυξημένο επίδομα στους συνταξιούχους, η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους. Στο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος εντάσσονται, η αύξηση του ακατάσχετου, η πιο εύκολη αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, η ρύθμιση των 72 δόσεων, η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό και μικρών χρεών. 

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ  

Παράλληλα, μπήκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια.

Καταναλωτικά δάνεια: Πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής

Προβλέπεται πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο, αλλά και πλαφόν εξόφλησης ως το 75% του αρχικού δανείου. Επίσης, μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα και τις θολές χρεώσεις.   

Παράταση για ελβετικό φράγκο   

Παρατείνεται επίσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. 

Ελβετικό φράγκο: Ομαδική αγωγή αποζημίωσης από δανειολήπτες

Νέα πλατφόρμα στη μάχη κατά της ακρίβειας

 Όσο για τη μάχη κατά της ακρίβειας, αύριο παρουσιάζεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα POSOKANEI, που δίνει δυνατότητα για σύγκριση τιμών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετς, επιτρέποντας και συγκρίσεις με όσα ίσχυαν προ διμήνου.
 

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