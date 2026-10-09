Ευρωβουλή: Καταπολεμήστε τα δίκτυα ισλαμικής επιρροής στην ΕΕ

Ψήφισμα - συναγερμός για την υπονόμευση των ευρωπαϊκών αρχών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 21:18 Alpine: Τι θα μας δείξει στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 21:16 Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Τι έδειξαν οι έρευνες στα σπίτια υπόπτων
09.10.26 , 20:56 Αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει το καλώδιο
09.10.26 , 20:38 Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της
09.10.26 , 20:28 Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών
09.10.26 , 20:18 Ευρωβουλή: Καταπολεμήστε τα δίκτυα ισλαμικής επιρροής στην ΕΕ
09.10.26 , 20:15 Ισπανία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πλαστικό χειρουργό μέσα στην κλινική του
09.10.26 , 19:55 Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;
09.10.26 , 19:53 Το smart #2 ανεβάζει τον πήχη στην ασφάλεια των city cars
09.10.26 , 19:42 Θέρμανση: O φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι τον χειμώνα
09.10.26 , 19:39 Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
09.10.26 , 19:34 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τον πατέρα του
09.10.26 , 19:27 Θεσσαλονίκη: Έπεσε σοβάς από οροφή τάξης σε 14χρονο μαθητή
09.10.26 , 19:04 Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης
09.10.26 , 18:57 Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Θέρμανση: O φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι τον χειμώνα
Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών
Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ψήφισμα Ευρωβουλής για την καταπολέμηση των ισλαμικών δικτύων στην ΕΕ (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά την καταπολέμηση της ισλαμικής πολιτικής επιρροής στην ΕΕ μέσω ψηφίσματος.
  • Καλεί την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ελέγξουν οργανωμένα δίκτυα που προωθούν ισλαμικές αρχές στην Ευρώπη.
  • Το ψήφισμα απαιτεί έλεγχο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και εξέταση τρομοκρατικών διασυνδέσεων.
  • Προβλέπει απαγόρευση της Μπούργκας και Νικάμπ σε δημόσιους χώρους.
  • Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 381 ψήφους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Renew Europe και τους Πατριώτες για την Ευρώπη.

Καταπολέμηση της οργανωμένης ισλαμικής πολιτικής επιρροής ζητά με ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ελέγξουν τα οργανωμένα δίκτυα που προσπαθουν να περάσουν στην Ευρώπη τις δικές τους ισλαμικές αρχές. 

Όπως μετέδωσε η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το  ψήφισμα ζητά να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα από την Ευρώπη ως σύνολο αλλά και από τα κράτη, για να καταπολεμηθούν δίκτυα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και να περάσουν ισλαμικούς κανόνες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στα ευρωπαϊκά κράτη. 

Το ψήφισμα ζητά: Έλεγχο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, εξέταση πιθανών τρομοκρατικών διασυνδέσεων και απαγόρευση της Μπούργκας ή Νικάμπ, δηλαδή της πλήρους κάλυψης προσώπου, σε δημόσιο χώρο. 

Ευρωκοινοβούλιο: Τι ζητά με ψήφισμα για την καταπολέμηση των ισλαμικών δικτύων

Το ψήφισμα πέρασε με 381 ψήφους, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Renew Europe και τους Πατριώτες για την Ευρώπη, που θεωρούν ότι υπάρχει απειλή εξισλαμισμού της Ευρώπης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
 |
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
 |
ΙΣΛΑΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 |
ΨΗΦΙΣΜΑ
 |
ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισπανία: Εκτέλεσαν Εν Ψυχρώ Πλαστικό Χειρουργό Σε Κλινική
Κοσμος
Ισπανία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πλαστικό χειρουργό μέσα στην κλινική του
Ποιος Πήρε Το Νόμπελ Ειρήνης;
Κοσμος
Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο
OpenAI: Έλυσε άλυτο πρόβλημα μαθηματικών εδώ και 90 χρόνια
Κοσμος
Το OpenAI λέει ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα ετών, σε 88 ώρες
Νέα Υόρκη: Έσπρωξε μητέρα και μωρό από τον 15ο όροφο
Κοσμος
Νέα Υόρκη: Την έσπρωξε από τον 15ο όροφο μαζί με το 5 μηνών μωρό της
Παλαιστίνη εκλογές
Κοσμος
Παλαιστίνη: Προς αναβολή οι πρώτες βουλευτικές εκλογές εδώ και 20 χρόνια
Εξαπλώνεται Το Κύμα Μαθητικών Κινητοποιήσεων Και Στο Βέλγιο
Κοσμος
Εξαπλώνεται το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων και στο Βέλγιο
Στην Αν Κάρσον Το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Κοσμος
Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε επταώροφη πολυκατοικία
Κοσμος
Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί από τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας
Γαλλία: Δήμαρχος Σεν-Ντενί μπροστά σε μαθητές και δακρυγόνα
Κοσμος
Διαδηλώσεις Γαλλία: Ο δήμαρχος που έγινε «ασπίδα» για τους μαθητές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top