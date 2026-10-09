Καταπολέμηση της οργανωμένης ισλαμικής πολιτικής επιρροής ζητά με ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ελέγξουν τα οργανωμένα δίκτυα που προσπαθουν να περάσουν στην Ευρώπη τις δικές τους ισλαμικές αρχές.

Όπως μετέδωσε η Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το ψήφισμα ζητά να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα από την Ευρώπη ως σύνολο αλλά και από τα κράτη, για να καταπολεμηθούν δίκτυα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και να περάσουν ισλαμικούς κανόνες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στα ευρωπαϊκά κράτη.

Το ψήφισμα ζητά: Έλεγχο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, εξέταση πιθανών τρομοκρατικών διασυνδέσεων και απαγόρευση της Μπούργκας ή Νικάμπ, δηλαδή της πλήρους κάλυψης προσώπου, σε δημόσιο χώρο.

Το ψήφισμα πέρασε με 381 ψήφους, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Renew Europe και τους Πατριώτες για την Ευρώπη, που θεωρούν ότι υπάρχει απειλή εξισλαμισμού της Ευρώπης.