Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Κωσνταντινούπολη μετά την κατάρρευση μιας επταώροφης πολυκατοικίας.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 6 katlı bir binanın alt 2 katında çökme meydana geldi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/N0hkW9LGXv — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) October 8, 2026

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια τρία άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη ξεκινήσει τις επιχειρήσεις επαγκλωβισμού και άλλων ενοίκων.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın saniyeler içinde çöktüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/FZjb3gxZ1Z — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) October 8, 2026

Επταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη κατέρρευσε μερικώς σήμερα το πρωί - profimedia.gr

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα το επταώροφο κτίριο, που βρίσκεται στην περιοχή Μάλτεπε, έχει υποστεί μερική κατάρρευση.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. ▬ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/woZuC4EuNu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 8, 2026

Οι τρεις πρώτοι όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν περίπου στις 5:40 το πρωί, τοπική ώρα. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι βρίσκονταν στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε εκείνη τη στιγμή.

İstanbul Valisi Davut Gül: • Bina 1987 yılında yapılmış, toplam yaşayan kişi sayısı 33. • 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. • Şu ana kadar 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'ü ile temas sağlandı. 3 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) October 8, 2026

Όλοι όσοι βρίσκονταν στους επάνω ορόφους κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο διέμεναν 33 άνθρωποι, ενώ στους κάτω ορόφους υπήρχαν αρκετά καταστήματα.

Τρεις όροφοι της πολυκατοικίας κατέρρευσαν και επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στα χαλάσματα - profimedia.gr

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης έχουν επικοινωνία με τους τέσσερις ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

🔴 İŞTE BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ İLK ANLAR İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Panik anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı VALİLİK'TEN AÇIKLAMA — 1987 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bina. — Toplamda 12 daire var. Yaşayan kişi sayısı 33 kişi. — 4 dairede toplamda 14 kişi kayıtlı olarak gözüküyor. — Enkazda kalan 5 kişi kurtarıldı. Hala bina enkazında 7 kişinin oldugu bildirildi — Aykut Gül (@glaykut) October 8, 2026

«Το επταώροφο κτίριο που κατέρρευσε είχε κατασκευαστεί το 1987», είπε

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης.