Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Μερική κατάρρευση 7οροφης πολυκατοικίας

Πληροφορίες για τρεις τραυματίες και τέσσερις εγκλωβισμένους

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Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Μερική κατάρρευση 7οροφης πολυκατοικίας
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Πηγή: Πηγή φωτογραφιών profimedia.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη λόγω μερικής κατάρρευσης επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε.
  • Τρεις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ενώ επτά άτομα βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε.
  • Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων που παραμένουν παγιδευμένα.
  • Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987 και διέμεναν 33 άνθρωποι σε αυτό.
  • Η αιτία της κατάρρευσης παραμένει άγνωστη, με έρευνες σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Κωσνταντινούπολη μετά την κατάρρευση μιας επταώροφης πολυκατοικίας

 

 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια τρία άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη ξεκινήσει τις επιχειρήσεις επαγκλωβισμού και άλλων ενοίκων. 

 

 

Επταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη κατέρρευσε μερικώς σήμερα το πρωί - profimedia.gr

Επταώροφο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη κατέρρευσε μερικώς σήμερα το πρωί - profimedia.gr

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα το επταώροφο κτίριο, που βρίσκεται στην περιοχή Μάλτεπε, έχει υποστεί μερική κατάρρευση. 

 

 

Οι τρεις πρώτοι όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν περίπου στις 5:40 το πρωί, τοπική ώρα. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι βρίσκονταν στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε εκείνη τη στιγμή.

 

 

Όλοι όσοι βρίσκονταν στους επάνω ορόφους κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο διέμεναν 33 άνθρωποι, ενώ στους κάτω ορόφους υπήρχαν αρκετά καταστήματα. 

Τρεις όροφοι της πολυκατοικίας κατέρρευσαν και επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στα χαλάσματα - profimedia.gr

Τρεις όροφοι της πολυκατοικίας κατέρρευσαν και επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στα χαλάσματα - profimedia.gr

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης έχουν επικοινωνία με τους τέσσερις ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

 

 

«Το επταώροφο κτίριο που κατέρρευσε είχε κατασκευαστεί το 1987», είπε

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης.

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