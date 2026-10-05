Μελόνι κατά ΑΙ για την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της!

Έκανε αίτηση για προστασία από παράνομη αναπαραγωγή

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Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo Alessandra Tarantino
Οργή Μελόνι για fake news και την ψεύτικη φωτογραφία μέσω ΑΙ (βίντεο αρχείου ANT1)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση για την προστασία της φωνής της από την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η αίτηση κατατέθηκε στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ με ηχογράφηση 4 δευτερολέπτων.
  • Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά την κατοχύρωση της φωνής της.
  • Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.
  • Προηγούμενοι που έκαναν παρόμοια αίτηση είναι η τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός Λούκα Γουόρντ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή,  μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι!

Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica,  η οποία πρόσθεσε ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων. 

1o Alpha Forum: Νέο τοπίο με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολιτική - ενημέρωση

Στην σύντομη  αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο «είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Συνέντευξη Star: Κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη;

Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της, ως  «ασπίδα» της από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.  Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα,  η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ .
 

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