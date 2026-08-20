Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, καθώς τουρκικά drones και στρατιωτικά αεροσκάφη παρενοχλούν τις πτήσεις επιβατικών αεροσκαφών.
Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo
Σύμφωνα με όσα είπε στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι Τούρκοι δεν σταματούν να προκαλούν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Απογειώνουν από το ψευδοκράτος drones τύπου Bayraktar και δημιουργούν προβλήματα στις πτήσεις των επιβατικών αεροσκαφών.
Ενδεικτικό είναι, ότι ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαπίστωσε ότι ένα επιβατικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να παρεκκλίνει από το σχέδιο πτήσης που είχε υποβάλει για να κάνει προσγείωση, έτσι ώστε να μη συγκρουστεί στον αέρα με ένα τουρκικό drone.
Και δεν είναι μόνο τα drones. Yπήρξε περιστατικό, κατά το οποίο μεγάλο τετρακινητήριο στρατιωτικό αεροσκάφος, τύπου Atlas, απογειώθηκε, δεν υπάκουσε στις εντολές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, συνέχισε την πορεία του, και παραλίγο να συγκρουστεί στον αέρα με επιβατικό αεροσκάφος.
Τουρκικά drones «αλωνίζουν» στο Αιγαίο
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Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον «χαβά» τους στο Αιγαίο.
Σε σημερινό χάρτη του Flight Radar, διακρίνονται οι πορείες δύο τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ένα μάλιστα έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι Bayraktar.
Για ώρες «αλώνιζαν» πάνω από το βόρειο Αιγαίο. Κατέβηκαν από την Αλεξανδρούπολη, περνώντας σε Σαμοθράκη, Λήμνο και φτάνοντας μέχρι και τη Χίο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.