Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις

Τι λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 23:29 Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
20.08.26 , 23:15 Γιαννάκος στο Star: Ραγδαία αύξηση αλκοόλ από ανηλίκους
20.08.26 , 23:09 Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
20.08.26 , 22:44 Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα
20.08.26 , 22:06 Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου
20.08.26 , 21:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!
20.08.26 , 21:14 «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη»
20.08.26 , 21:07 Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
20.08.26 , 20:40 Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις
20.08.26 , 20:34 Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη
20.08.26 , 20:05 Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo
20.08.26 , 19:58 Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
20.08.26 , 19:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
20.08.26 , 19:05 ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
20.08.26 , 18:32 Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιάννης Σωτηρόπουλος, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (20/8/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, καθώς τουρκικά drones και στρατιωτικά αεροσκάφη παρενοχλούν τις πτήσεις επιβατικών αεροσκαφών. 

Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo

Σύμφωνα με όσα είπε στο ρεπορτάζ του ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι Τούρκοι δεν σταματούν να προκαλούν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις

Απογειώνουν από το ψευδοκράτος drones τύπου Bayraktar και δημιουργούν προβλήματα στις πτήσεις των επιβατικών αεροσκαφών.

Ενδεικτικό είναι, ότι ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαπίστωσε ότι ένα επιβατικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να παρεκκλίνει από το σχέδιο πτήσης που είχε υποβάλει για να κάνει προσγείωση, έτσι ώστε να μη συγκρουστεί στον αέρα με ένα τουρκικό drone.

Και δεν είναι μόνο τα drones. Yπήρξε περιστατικό, κατά το οποίο μεγάλο τετρακινητήριο στρατιωτικό αεροσκάφος, τύπου Atlas, απογειώθηκε, δεν υπάκουσε στις εντολές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, συνέχισε την πορεία του, και παραλίγο να συγκρουστεί στον αέρα με επιβατικό αεροσκάφος.

Τουρκικά drones «αλωνίζουν» στο Αιγαίο

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον «χαβά» τους στο Αιγαίο.

Σε σημερινό χάρτη του Flight Radar, διακρίνονται οι πορείες δύο τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ένα μάλιστα έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι Bayraktar.

Τουρκικά drones «αλωνίζουν» στο Αιγαίο

Για ώρες «αλώνιζαν» πάνω από το βόρειο Αιγαίο. Κατέβηκαν από την Αλεξανδρούπολη, περνώντας σε Σαμοθράκη, Λήμνο και φτάνοντας μέχρι και τη Χίο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DRONES
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ
Κοσμος
Τραμπ: Θέλει να προκαλέσει οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν
Κολομβία: Τραγωδία Σε Παράνομο Ορυχείο
Κοσμος
Κολομβία: Kατέρρευσε ανάχωμα σε παράνομο χρυσωρυχείο, τουλάχιστον 13 νεκροί
Εξωσωματικές Στα Κατεχόμενα
Κοσμος
Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα κατεχόμενα της Κύπρου
Γερμανία: Σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι - Νεκρή μία γυναίκα
Κοσμος
Γερμανία: Σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι - Νεκρή μία γυναίκα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν Στη Βρετανία
Κοσμος
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στη Βρετανία
Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη
Κοσμος
Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη
Αλβανία: Δολοφονήθηκε 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας σε beach bar
Κοσμος
Αλβανία: Δολοφονήθηκε 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας σε beach bar
Στενά Tου Ορμούζ
Κοσμος
Νέα ένταση για τα Στενά του Ορμούζ - O Τραμπ απειλεί και το Ομάν
Ο Πλανήτης Καίγεται - Πρωτοφανής Έξαρση Των Πυρκαγιών
Κοσμος
Ο πλανήτης καίγεται - Πρωτοφανής έξαρση των καταστροφικών πυρκαγιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top