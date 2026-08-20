Κολομβία: Kατέρρευσε ανάχωμα σε παράνομο χρυσωρυχείο, τουλάχιστον 13 νεκροί

Προηγήθηκε έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες Χ (NotiExpresColor)
Κολομβία: Τραγωδία Σε Παράνομο Ορυχείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε ανάχωμα σε παράνομο χρυσωρυχείο στην Κολομβία, με τουλάχιστον 13 νεκρούς και 7 τραυματίες.
  • Η κατάρρευση προκλήθηκε από μετακινήσεις στο εσωτερικό του ορυχείου και έκρηξη που προκάλεσε πτώση εδάφους.
  • Η συσσώρευση αερίου είναι συχνά η αιτία εκρήξεων στα ορυχεία της Κολομβίας.
  • Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι δύσκολες λόγω της αστάθειας του εδάφους.
  • Τα ατυχήματα στα παράνομα ορυχεία είναι συχνά και δεν υπάρχουν έλεγχοι ασφαλείας.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση αναχώματος που σημειώθηκε χθες το βράδυ Τετάρτης (19/8) μέσα σε παράνομο χρυσωρυχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

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«Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους ανθρώπους», δήλωσε ο Φρέντι Γκάμες, αξιωματούχος της κυβέρνησης του νομού Ναρίνιο, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκσκαφείς να εργάζονται σε απόκρημνο έδαφος. 
Μια έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου προκάλεσε μετακινήσεις και την πτώση εδάφους πάνω στους εργάτες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η συσσώρευση αερίου είναι γενικά η κύρια αιτία των εκρήξεων μέσα στα ορυχεία στη Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με δυσκολία λόγω της αστάθειας του εδάφους.

Τα ατυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στη χώρα, κυρίως στις παράνομες εκμεταλλεύσεις εξόρυξης, στις οποίες δεν γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

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