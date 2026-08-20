Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση αναχώματος που σημειώθηκε χθες το βράδυ Τετάρτης (19/8) μέσα σε παράνομο χρυσωρυχείο της νοτιοδυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.
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Deslizamiento de tierra dejó múltiples víctimas en una mina de oro a cielo abierto en Colombia— NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 20, 2026
Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño,… pic.twitter.com/aKU6N46yn3
«Λόγω των μετακινήσεων στο εσωτερικό του ορυχείου, ένα ανάχωμα κατέρρευσε πάνω στους ανθρώπους», δήλωσε ο Φρέντι Γκάμες, αξιωματούχος της κυβέρνησης του νομού Ναρίνιο, μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Radio Caracol.
Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκσκαφείς να εργάζονται σε απόκρημνο έδαφος.
Μια έκρηξη στο εσωτερικό του ορυχείου προκάλεσε μετακινήσεις και την πτώση εδάφους πάνω στους εργάτες, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της περιφερειακής κυβέρνησης.
Η συσσώρευση αερίου είναι γενικά η κύρια αιτία των εκρήξεων μέσα στα ορυχεία στη Κολομβία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται με δυσκολία λόγω της αστάθειας του εδάφους.
Τα ατυχήματα στα ορυχεία είναι συχνά στη χώρα, κυρίως στις παράνομες εκμεταλλεύσεις εξόρυξης, στις οποίες δεν γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.