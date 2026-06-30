Κύπρος: Κάμερα κατέγραψε τα δύο αδέλφια να παίζουν στο μοιραίο αυτοκίνητο

Παρέμειναν παγιδευμένα περισσότερες από τρεις ώρες

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/6/2026)

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Δραματικές είναι οι εξελίξεις γύρω από τον αδόκητο χαμό δύο ανήλικων αδελφών, ηλικίας 8 και 10 ετών στην Κύπρο. Τα δύο άτυχα αγόρια εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην κοινότητα Ξυλοφαγού, στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων. Το ρεπορτάζ φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, καθώς μια κάμερα ασφαλείας φαίνεται πως έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές των παιδιών, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμα στοιχεία στις διωκτικές αρχές.

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Κύπρος: Το χρονικό της φρίκης και το υλικό από την κάμερα

Κύπρος: Το χρονικό της φρίκης και το υλικό από την κάμερα

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής, όταν ο 30χρονος πατέρας των παιδιών, ο οποίος εργάζεται ως σιδεράς στη Λεμεσό, και η 38χρονη σύντροφός του αναχώρησαν για τις εργασίες τους, αφήνοντας τα δύο αδέλφια μόνα τους στο σπίτι, χωρίς καμία επίβλεψη ή φύλαξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα παιδιά εξήλθαν από την οικία τους και προσέγγισαν το όχημα.

Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης, κατέγραψε καρέ-καρέ τα δύο αγόρια να μπαίνουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να παίζουν ανυποψίαστα. Ωστόσο, σε κάποια χρονική στιγμή, η κίνηση σταμάτησε και η εικόνα «πάγωσε», γεγονός που μαρτυρά τη στιγμή που τα παιδιά παγιδεύτηκαν.

Τα δύο αδέλφια παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στην καμπίνα του οχήματος για περισσότερες από τρεις ώρες. Υπό συνθήκες ακραίας ζέστης, οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του κλειστού αυτοκινήτου εκτοξεύθηκαν σε φονικά επίπεδα. Τα παιδιά εντοπίστηκαν τελικά αναίσθητα γύρω στις 17:30 το απόγευμα από τη σύντροφο του πατέρα, όταν εκείνη επέστρεψε από τη δουλειά της. Η ίδια ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές, όμως για τα δύο αγγελούδια ήταν ήδη πολύ αργά.

Κύπρος: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απάντηση

Κύπρος: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απάντηση

Οι ανακριτές καλούνται τώρα να ρίξουν φως σε δύο κομβικά ερωτήματα που περιβάλλουν την υπόθεση:

  1. Το μυστήριο της κλειδωμένης πόρτας: Ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα παιδιά εισήλθαν στο όχημα από ανοιχτή πόρτα, παραμένει άγνωστο πώς αυτό βρέθηκε στη συνέχεια ερμητικά κλειδωμένο. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια ξαφνική τεχνική βλάβη στο κεντρικό σύστημα κλειδώματος, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να βγουν. Για τον σκοπό αυτό, οι Αρχές έχουν έρθει σε επαφή με την επίσημη αντιπροσωπεία της συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτου για τη διενέργεια εξειδικευμένων πραγματογνωμοσυνών.
  2. Ο λόγος που εγκατέλειψαν το σπίτι: Το δεύτερο ερώτημα αφορά την αιτία που ώθησε τα παιδιά να βγουν εκτός της οικίας τους. Από το στενό περιβάλλον του πατέρα διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι υπήρχαν σοβαρές τριβές και προβλήματα με συγκεκριμένο ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος φέρεται να ασκούσε πιέσεις για την παρουσία των παιδιών εκεί. Οι αρχές εξετάζουν αν τα παιδιά φοβήθηκαν κάτι και προσπάθησαν να κρυφτούν στο αυτοκίνητο.

Οι εξελίξεις στο δικαστικό κομμάτι είναι ραγδαίες. Ο 30χρονος πατέρας και η 38χρονη σύντροφός του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια. Σε κατάσταση απόλυτου σοκ, οι δύο ύποπτοι παρακολούθησαν τη διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση διατάγματος τριήμερης κράτησής τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις. Το ζευγάρι αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης την προσεχή Πέμπτη, καθώς οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

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