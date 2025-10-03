Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση

Τα drones πέταξαν στην περιοχή Έλσενμπορν

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Πληθαίνουν τα περιστατικά με τα drones στην Ευρώπη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και το Βέλγιο δέχθηκε χθες παραβίαση του εναέριου χώρου του από περίπου 15 drones πάνω από την στρατιωτική περιοχή Έλσενμπορν. Tο περιστατικό έρχεται να συμπληρώσει την αναστάτωση που προκλήθηκε σο αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει 17 πτήσεις το βράδυ της Πέμπτης, μετά από αναφορές ότι εθεάθησαν drones.

Γερμανία: Drones προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μονάχου

«Αυτό μας λέει ότι κινδυνεύει ολόκληρη η ΕΕ», σχολίασε ο Εκπρόσωπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομάς Ρενιέ, ο οποίος αναφέρθηκε στο σχετικό περιστατικό. 

Η βάση, που βρίσκεται εντός της γερμανόφωνης κοινότητας του Βελγίου, καλύπτει 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα και χρησιμοποιείται κυρίως ως στρατόπεδο εκπαίδευσης του στρατού. Τα drones φέρεται ότι πέταξαν πάνω από τα σύνορα από τη γειτονική Γερμανία.

Ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των drones που εμπλέκονταν. Ο Υπουργός εξήγησε επίσης ότι τα drones παρατηρήθηκαν γύρω στη 1:00 π.μ. έως τις 2:00 π.μ. τοπική ώρα, σε άμεση γειτνίαση με τα βελγογερμανικά σύνορα. «Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για ρωσικά drones ή για εχθρούς μας», πρόσθεσε στη Βελγική εφημερίδα Le Soir. 

«Αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο», τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι η Κομισιόν ενημερώνεται πάντα από τα κράτη - μέλη για τις εξελίξεις. Κατέστησε επίσης σαφές ότι είναι στο χέρι των κρατών - μελών να διερευνήσουν το θέμα. 

«Τώρα λέμε για άλλη μια φορά ότι η Πρόεδρος Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Επίτροπος Άντρους Κουμπίλιους είπαν στη Δανία, ότι χρειάζεται μια προσέγγιση 360° και αυτό φαίνεται εδώ για άλλη μια φορά με άλλα δύο κράτη μέλη να στοχοποιούνται (Βέλγιο και Γερμανία). Με αυτά τα δύο κράτη δε μιλάμε πια για ανατολικές χώρες, μιλάμε πραγματικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της».

ΒΕΛΓΙΟ
DRONES
