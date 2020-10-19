Πέθανε από κορωνοϊό influencer που δεν πίστευε στον ιό

Νικημένος από τον κορωνοϊό, κατέληξε ο 33χρονος γυμναστής, Ντμίτρι Στούζουκ, ο οποίος είχε πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram και διατεινόταν πως ο ιός δεν υπάρχει.
Ο Στούζουκ ήταν από εκείνους που πίστευαν πως δεν υπάρχει κορωνοϊός, όμως η τύχη του έπαιξε σκληρό παιχνίδι, και κόλλησε το φονικό ιό μετά από ταξίδι του στην Τουρκία.
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Ενώ βρισκόταν εκεί, ένα πρωί ξύπνησε με πρησμένο λαιμό και δυσκολία στην αναπνοή. Επέστρεψε στην Ουκρανία, έχοντας ήδη διαγνωσθεί θετικός στον Covid-19 και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε.
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είχε εκφράσει την απορία του, που το νοσοκομείο ήταν γεμάτο και οι νοσηλευτές αναγκάζονταν να περιθάλπουν ασθενείς ακόμα και στους διαδρόμους.
Ο 33χρονος ανέβασε στοn λογαριασμό του στο Instagram και μία φωτογραφία από το νοσοκομείο, που τον έδειχνε με μάσκα οξυγόνου, ενώ πήρε εξιτήριο, μετά από οχτώ μέρες νοσηλείας.
«Ήμουν αυτός που πίστευε ότι ο Covid δεν υπάρχει… Μέχρι να αρρωστήσω», είχε αναφέρει σε μια ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο.
Λίγες μέρες αφότου πήρε εξιτήριο, αναγκάστηκε να επιστρέψει ξανά, αφού η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και εμφάνισε καρδιακές επιπλοκές.
Τον θάνατό του ανακοίνωσε μέσω Instagram η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών τους.