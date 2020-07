Ουκρανία: Απελευθερώθηκαν όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου που ήταν όμηροι

Και οι 20 επιβάτες του λεωφορείου που κρατούνταν όμηροι σήμερα από έναν ένοπλο άνδρα στο Λουτσκ, στη δυτική Ουκρανία, απελευθερώθηκαν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

«Όλοι οι όμηροι είναι ελεύθεροι!», έγινε γνωστό στο Facebook από τον υφυπουργό Εσωτερικών Αντόν Γκερατστσέκνο, ενώ ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή από την ουκρανική αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του δράστη και της αστυνομίας ήταν πολύωρη.

#BREAKING: Hostage situation being reported from Ukraine. An armed man is holding about 20 people hostage on a bus in northwestern Ukraine. Firing also reported. More details are awaited. pic.twitter.com/RmOQxRMiUE