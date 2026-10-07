Σε κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ

Στόχος περισσότερα δρομολόγια στη Γραμμή 1

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Γ. Κώτσηρας για τις αλλαγές στις συγκοινωνίες (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός του ΗΣΑΠ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 7 Οκτωβρίου, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού.
  • Η ανακατασκευή 14 συρμών στοχεύει στη βελτίωση αξιοπιστίας, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις.
  • Το έργο υλοποιείται από την ισπανική εταιρεία CAF και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με ολοκλήρωση έως το 2027.
  • Οι νέοι συρμοί διαθέτουν σύγχρονα τεχνικά συστήματα, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και αναβαθμισμένο εσωτερικό.
  • Στόχος είναι η αξιόπιστη λειτουργία των συρμών για τουλάχιστον 25 χρόνια.

Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής Γραμμής.

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Στόχος περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις στη Γραμμής 1

Η ανακατασκευή των 14 συρμών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του τροχαίου υλικού, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης των επιβατών, με περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις, σε μια γραμμή με ιδιαίτερη ιστορική και συγκοινωνιακή σημασία για την Αθήνα.

Ανακατασκευασμένος συρμός

Ανακατασκευασμένος συρμός 

Το έργο υλοποιεί στον Βόλο η ισπανική εταιρεία CAF, για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ο συρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις, πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί. Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.

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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανανέωση του τροχαίου υλικού, την ανακαίνιση και βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών, την ενίσχυση των υποδομών και της συντήρησης της Γραμμής, αλλά και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Εντάσσεται δε στην υλοποίηση μιας δέσμης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους επιβάτες». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, επισήμανε: «Με την κυκλοφορία του πρώτου, πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, ξεκινά στην πράξη μια νέα εποχή για τον ΗΣΑΠ. Με σεβασμό στην ιστορία και τη σημασία της Γραμμής 1, επενδύουμε στο μέλλον της. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επιβάτες μια Γραμμή Μετρό πιο αξιόπιστη και σύγχρονη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια και μικρότερες χρονοαποστάσεις».

 

Νέα τεχνολογία στους συρμούς της Γραμμής 1

Οι συγκεκριμένοι συρμοί κυκλοφορούν στη Γραμμή 1 από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας. Η πλήρης ανακατασκευή τους έρχεται να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης που δημιουργεί η παλαιότητά τους, αλλά και τη δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

Το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά ένας νέος συρμός πάνω στο υφιστάμενο μεταλλικό αμάξωμα. Από το αρχικό τροχαίο υλικό διατηρείται το μεταλλικό σασί, ενώ τα υπόλοιπα βασικά συστήματα και ο εξοπλισμός αντικαθίστανται.

Νέα τεχνολογία στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ

Νέα τεχνολογία στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ 

Οι παλιοί κινητήρες δίνουν τη θέση τους σε σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα έλξης, ενώ εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός και πνευματικός εξοπλισμός, σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης και αναβαθμισμένες υποδομές ασφάλειας.

Στόχος του προγράμματος είναι οι ανακατασκευασμένοι συρμοί να παραμείνουν σε αξιόπιστη λειτουργία για τουλάχιστον 25 ακόμη χρόνια.

Τι αλλάζει για τους επιβάτες

Η ανακατασκευή δεν περιορίζεται στα τεχνικά συστήματα, αλλά επεκτείνεται και στο εσωτερικό των συρμών, με σημαντικές παρεμβάσεις που θα είναι άμεσα ορατές και αισθητές από το επιβατικό κοινό.

Συγκεκριμένα, οι συρμοί αποκτούν:

-Σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV).
-Νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
-Βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων.
-Νέο εσωτερικό, με φωτισμό LED, καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.
-Αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού, για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.
 

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