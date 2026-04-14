Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με λασποβροχές και αφρικανική σκόνη

Πότε θα «καθαρίσει» η ατμόσφαιρα

14.04.26 , 10:03 Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός μηχανής που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο
14.04.26 , 09:42 Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε
14.04.26 , 09:38 Λατινοπούλου: Μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
14.04.26 , 09:27 Ford GT Mk IV:«Έσπασε» τα χρονόμετρα»
14.04.26 , 09:18 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
14.04.26 , 09:03 «Τιτανικός»: Οι ιστορίες των Ελλήνων επιβατών που χάθηκαν στο ναυάγιο
14.04.26 , 09:02 Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές
14.04.26 , 08:41 Μενίδι: Δε θα ακρωτηριάσουν τον 14χρονο που τραυματίστηκε από κροτίδα
14.04.26 , 08:40 Συγκλονίζει η αδελφή του 15χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Παξούς
14.04.26 , 08:35 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Πάσχα στη Μύκονο
14.04.26 , 08:30 Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
14.04.26 , 07:52 Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με λασποβροχές και αφρικανική σκόνη
14.04.26 , 07:12 Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»
14.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Aπριλίου
13.04.26 , 23:43 Γιάννης Βαρδής: Η μητέρα του, τα παιδιά και η κρίση στον γάμο του
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Η πρόγνωση του καιρού / EΡΤ
Βροχές και αφρικανική σκόνη επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα 14 Απριλίου στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ μουντός θα είναι ο καιρός και τα επόμενα 24ωρα, με την ατμόσφαιρα να γεμίζει με υψηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

«Το νοτιοανατολικό ρεύμα, θα φέρει σημαντική μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Θα καλυφθεί η Κρήτη, η Πελοπόννησος και θα μετατοπιστεί και πιο βόρεια. Προς την Παρασκευή, σιγά – σιγά κάπως θα αρχίσει να αραιώνει η συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης», ανέφερε στην ΕΡΤ η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη.

Για σήμερα, Τρίτη (14/4), η μετεωρολόγος μίλησε για νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κατά τόπους βροχοπτώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Σταδιακά θα επηρεάσουν και βορειότερα τμήματα της χώρας.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου

H πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου, θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σε όλη τη χώρα.

Toπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά.

Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις βραδινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 με 19 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 τοπικά 7 και στα νησιά του Ιονίου έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Στερεά που τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι-απόγευμα.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

