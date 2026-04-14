Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία οριστικής υποβολής περίπου 1,5 εκατομμυρίου προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε 48 ώρες στην αυτόματη υποβολή τους.

Από τις 17 Απριλίου, και έως τις 15 Ιουλίου θα είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για όσους διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, μισθωτοί και συνταξιούχοι με προσυμπληρωμένες δηλώσεις καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά κρίσιμα πεδία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών αποδοχών και προσυμπληρωμένων στοιχείων, καθώς ακόμη και μικρές διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και επιπλέον επιβαρύνσεις.

Στο μικροσκόπιο πρέπει να μπουν και τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια, μερίσματα, αποζημιώσεις ή άλλες αμοιβές, που ενδέχεται να μην έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο έντυπο ή να απαιτούν χειροκίνητη συμπλήρωση από τον φορολογούμενο. Λανθασμένη ή ελλιπής καταγραφή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

