Λατινοπούλου: Μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τη χαρακτήρισε «Ελένη Λουκά της πολιτικής»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επειδή δεν μπορώ να το περιγράψω...» / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υποστήριξε αρχικά ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταγράφει πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως «χρυσός χορηγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας σκληρή κριτική στη στάση και την πολιτική της παρουσία.

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!

«Αποπροσανατολίζει διαρκώς τη συζήτηση και αυτό ποιον βοηθάει; Τον Μητσοτάκη. Όπως τον βοηθούσε και όλο τον προηγούμενο καιρό».

«Η κ. Κωνσταντινοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής. Με όλο τον σεβασμό στην κ. Λουκά, η οποία έχει και αγαθές προθέσεις», δήλωσε η κ. Λατινοπούλου, η οποία στη συνέχεια τη μιμήθηκε on air. 

Λατινοπούλου: «Επειδή δεν μπορώ να σας το πω με λέξεις θα σας το περιγράψω»

Μάλιστα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σηκώθηκε όρθια με το κινητό στο χέρι και είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής «Επειδή δεν μπορώ να σας το πω με λέξεις θα σας το περιγράψω».

Βουλή: Απίστευτος καβγάς της Κωνσταντοπούλου με βουλευτές της ΝΔ

Με το κινητό της ανά χείρας, ξεκίνησε να τραβά βίντεο και είπε «Με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας. Μην με διακόπτετε. Είστε φασίστας. Με διακόπτετε και δεν μου λέτε το όνομά σας, θα πάω να σας καταγγείλω».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΛΟΥ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top