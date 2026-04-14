Λατινοπούλου: Μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Επειδή δεν μπορώ να το περιγράψω...» / SKAI

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υποστήριξε αρχικά ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταγράφει πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως «χρυσός χορηγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη, ασκώντας σκληρή κριτική στη στάση και την πολιτική της παρουσία.

«Αποπροσανατολίζει διαρκώς τη συζήτηση και αυτό ποιον βοηθάει; Τον Μητσοτάκη. Όπως τον βοηθούσε και όλο τον προηγούμενο καιρό».

«Η κ. Κωνσταντινοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής. Με όλο τον σεβασμό στην κ. Λουκά, η οποία έχει και αγαθές προθέσεις», δήλωσε η κ. Λατινοπούλου, η οποία στη συνέχεια τη μιμήθηκε on air.

Λατινοπούλου: «Επειδή δεν μπορώ να σας το πω με λέξεις θα σας το περιγράψω»

Μάλιστα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σηκώθηκε όρθια με το κινητό στο χέρι και είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής «Επειδή δεν μπορώ να σας το πω με λέξεις θα σας το περιγράψω».

Με το κινητό της ανά χείρας, ξεκίνησε να τραβά βίντεο και είπε «Με εμποδίζετε. Τι κάνετε; Με χτυπήσατε; Εμένα και το χέρι μου με χτυπήσατε, θα σας καταγγείλω, πείτε μου το όνομά σας. Μην με διακόπτετε. Είστε φασίστας. Με διακόπτετε και δεν μου λέτε το όνομά σας, θα πάω να σας καταγγείλω».