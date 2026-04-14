Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά»

«Αφού δεν σε νοιάζει, γιατί επανέρχεσαι στο θέμα του dress code;»

14.04.26 , 10:46
Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Αφού δεν σε νοιάζει, γιατί επανέρχεσαι στο dress code;» / Βίντεο: Alpha
Η Ιωάννα Τούνη πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αναφερόταν στα επικριτικά σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα, αφού η ίδια βρέθηκε στο προσκήνιο λόγω της δικαστικής υπόθεσης με το revenge porn βίντεο.

Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος να σε φάει, δε θα χορτάσει»

Στο βίντεο που ανέρτησε, η γνωστή influencer έλεγε ότι: «Διαβάζω τόσο ωραία πράγματα και όλα αυτά σε αντίθεση με τον τόσο κακό κόσμο που υπάρχει εκεί έξω, το συνειδητοποιώ σε κάθε έκφανση της ζωής μου. Ας πούμε τώρα, κατά τη διάρκεια που γινότανε το δικαστήριο, διάβαζα πάρα πολλά σχόλια σε άλλα sites, από δημοσιογράφους του τύπου: ντύθηκε έτσι να μας πει τι; 

Μας το παίζει καημένη και μας έρχεται έτσι ντυμένη, λες και είναι αποκριές, που κανονικά τα πετάει όλα έξω…Για όσους με ξέρουν, θα γνωρίζουν ότι στην καθημερινότητά μου, τις μισές έστω ημέρες φοράω μια φόρμα κλειστή και πάω στη δουλειά. Αλλά και κάθε μέρα κοντά φορεματάκια να φορούσα, είναι άλλο το τι επιλέγω να βάλω στην καθημερινότητά μου σαν Ιωάννα και άλλο τι πρέπει να βάλω σε μία συγκεκριμένη περίσταση, όπως είναι ένα δικαστήριο.

Ό,τι και να κάνεις στη ζωή, δεν γίνεται να είσαι αρεστός απ’ όλους. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και γι΄αυτό είμαι ok. Εγώ σαν ένα μεγάλο προφίλ με πολύ κόσμο που με παρακολουθεί, είτε επειδή με αγαπάει, είτε επειδή με σιχαίνεται, παίρνω πολλές φορές παραπάνω αρνητικά σχόλια».

 

 

Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Βγήκε το Σάββατο με το baby doll»

Σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, οι δηλώσεις αυτές σχολιάστηκαν στην εκπομπή Happy Day, από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να αναρωτιέται τους λόγους που η Ιωάννα Τούνη εστιάζει στα αρνητικά σχόλια, τη στιγμή που η ίδια υποστηρίζει πως δεν την επηρεάζουν.

«Εμένα με μπέρδεψε η Ιωάννα! Ωραία το είπε, δε χρειάζεται να είσαι αρεστός σε όλους και απ’ όλους. Αφού, λοιπόν, δε σε νοιάζει, γιατί επανέρχεσαι στο θέμα του dress code; Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Θα μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα με τη μάσκα ομορφιάς; Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Στιγμιότυπο από την εκπομπή Happy Day

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο Tik Tok:

 

@j.touni Για αυτό πάντα να κάνεις αυτό που σε εκφράζει και σε κάνει χαρούμενη… γιατί τριγύρω ΠΑΝΤΑ θα έχουν κάτι να σου προσάψουν! Όσο και να αλλάξεις για χάρη τους, δεν θα είναι ποτέ αρκετό… γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από μέσα τους 🥹🧠❤️‍🩹 Εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου, την υγεία σου και το skin routine σου με @my7daysgr ✨ #φοργιου #βαιραλ #μπεςφοργιου #jtouni ♬ original sound - Ioanna Touni

 

