Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Βγήκε το Σάββατο με το baby doll»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Happy Day» όλα όσα έγιναν με την Ιωάννα Τούνη, την εξέλιξη για το revenge porn βίντεο και όσα διαδραματίστηκαν στα μπουζούκια το βράδυ της Παρασκευής.

Να θυμίσουμε πως η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram το πρόσωπο και το όνομα του ενός εκ των ενόχων για το revenge porn, με αποτέλεσμα εκείνος να της κάνει μήνυση. Η influencer συνελήφθη το Σάββατο στο πλαίσιο του αυτοφώρου κι έπειτα αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα. H φωτογραφία του ωστόσο, κυκλοφορεί τώρα στα social media, με τους χρήστες να την ανεβάζουν ξανά και ξανά θέλοντας να δείξουν ότι στηρίζουν την influencer στην υπόθεση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ιωάννα δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να ανεβάσει το όνομα. Αν ήξερε ότι μπορεί να το κάνει, θα το είχε κάνει εδώ και καιρό. Νιώθω ότι η Ιωάννα ήξερε ότι δεν μπορεί να το κάνει νομικά, αλλά μπορώ να καταλάβω τη συναισθηματική της κατάσταση».

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εδώ είναι μια οργανωμένη κοινωνία με κανόνες και οφείλουμε αυτούς τους κανόνες να τους σεβόμαστε. Δεν ξέρω εγώ κανέναν κανόνα που να λέει πως αν καταδικαστείς από δικαστήριο πρέπει να κάτσεις σπίτι σου».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll… Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…».