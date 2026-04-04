Τούνη:Η στιγμή που ζητά την απομάκρυνση του καταδικασθέντα για revenge porn

Πώς ξεκίνησαν όλα και πώς φθάσαμε στη σύλληψη της influencer

Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (4/4/2026)
Συνελήφθη σήμερα Σάββατο (4/4) η Ιωάννα Τούνη μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε σε βάρος της ένας από τους καταδικασθέντες για εκδικητική πορνογραφία. 

Όλα ξεκίνησαν όταν η γνωστή influencer συνάντησε χθες το βράδυ τον έναν από τους δύο άντρες που είχαν καταδικαστεί στην υπόθεση του revenge porn. Όπως βλέπουμε σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαμώνας, η Ιωάννα Τούνη συζητά με έντονο ύφος μαζί με τους φίλους της και τους υπεύθυνους του μαγαζιού, ενώ επικρατεί αναστάτωση γύρω τους.

Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή η Ιωάννα Τούνη

Τούνη:Η στιγμή που ζητά την απομάκρυνση του καταδικασθέντα για revenge porn

Μη μπορώντας να ανεχτεί την παρουσία του άντρα στο κέντρο που πήγε να διασκεδάσει, ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν από εκεί. Όμως, αυτό δεν έγινε, κι έτσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει η ίδια.

Πριν φύγει όμως, βιντεοσκόπησε τον συγκεκριμένο άνδρα και αποκάλυψε το πρόσωπο και το όνομά του στα social media.

Ο άνδρας, υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση και η Iωάννα Τούνη αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Έτσι,  συνελήφθη στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. 

Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Τι συνέβη;

Το απόγευμα Σαββάτου, με προφορική εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως, η κ. Τούνη αφέθηκε ελεύθερη. 

